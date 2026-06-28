Rodrigez biranim riječima govorio o Ronaldu: "On mi je otvorio vrata svoje kuće"

Nekadašnja zvijezda Real Madrida, Kolumbijac Hames Rodrigez (James Rodriguez), biranim riječima je govorio o svom bivšem saigraču iz kraljevskog kluba, Kristijanu Ronaldu (Cristiano Ronaldo), istakavši koliko mu je Portugalac pomogao na početku mandata u Španiji.

Rodrigez je otkrio da je Ronaldo bio jedan od ključnih ljudi za njegovu brzu adaptaciju na "Santijago Bernabeu".

- Kristijano je pravi uzor. Kada sam stigao u Real Madrid, on je bio jedan od prvih ljudi koji su mi poželjeli dobrodošlicu. Pozvao me je u svoju kuću i postali smo bliski prijatelji - prisjetio se Kolumbijac.

Džejms nije krio oduševljenje profesionalizmom i načinom života koji legendarni Portugalac vodi, a posebno se osvrnuo na njegovu nevjerovatnu dugovječnost na vrhunskom nivou.

- On je divna osoba i primjer za svakoga. Samo pogledajte njegovu fizičku spremu i tijelo sada u 41. godini života - zaključio je Rodrigez, skinuvši kapu svom nekadašnjem lideru s terena.