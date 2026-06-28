Legenda Šalke govorila o Džeki: "Bit će teško ako želimo igrati iz kontranapada jer više nije najbrži"

Legendarni 76-godišnji napadač Šalkea (Schalke 04), Klaus Fišer (Klaus Fischer), oglasio se povodom budućnosti Edina Džeke u redovima kluba iz Gelzenkirhena.

Fišer smatra da ekipa bez oklijevanja treba zadržati kapitena reprezentacije BiH, ali napominje da se taktika tima mora drastično prilagoditi Dijamantu s obzirom na to da u svojoj 40. godini više nema brzinu za igru iz kontranapada.

- Trebamo zadržati Džeku, on ima 40 godina, ali zna gdje je gol i dobar je fudbaler. Naravno, bit će teško ako želimo igrati iz kontranapada jer više nije najbrži. Moramo igrati na način da nas igra dovede blizu kaznenog prostora i da ga hranimo loptama s lijeve i desne strane. To je pitanje na koje trener mora odgovoriti - jasan je bio Fišer.

Edin Džeko prema važećem ugovoru ima opciju da odigra još jednu sezonu u dresu njemačkog velikana. Nakon što je klub ekspresno obezbijedio povratak u elitnu Bundesligu, ambicije i želje su naglo porasle s obje strane, pa je sve izvjesnije da će bh. napadač predvoditi Šalke i u narednoj sezoni u njemačkom prvenstvu.