Juventus vraća Muharemovića za pola cijene: Italijani otkrili detalje velikog posla

Italijanski mediji otkrili su nove detalje vezane za transfer reprezentativca Bosne i Hercegovine Tarika Muharemovića u redove torinskog Juventusa.

Iako se činilo da je prelazak gotova stvar, italijanski novinari tvrde da su trener "Stare dame" Lučano Spaljeti (Luciano Spalletti), kao i direktor za strategiju Đorđo Kjelini (Giorgio Chiellini), u početku bili prilično skeptični po pitanju kvaliteta bh. defanzivca.

Ipak, za Muharemovića je velika sreća bila činjenica da je dugogodišnji sportski direktor Sasuola (Sassuolo), Đovani Karnevali (Giovanni Carnevali), ovog ljeta nakon 12 godina prešao u Juventus. Upravo je on, koristeći se čvrstim argumentima, uspio ubijediti čelne ljude kluba iz Torina da je Muharemović idealan izbor za njihovu odbranu.

Ključni argument u pregovorima bio je nevjerovatan napredak koji je Muharemović pokazao u izuzetno kratkom roku, što je prevazišlo sva očekivanja stručnjaka. Veliku ulogu u svemu odigrao je i sjajan iskorak Sasuola, koji je u Seriju A ušao s primarnim ciljem da opstane u ligi, a na kraju je završio u sigurnoj sredini tabele.

Italijanski mediji ističu da su Muharemović i Juventus već prošli preliminarne korake transfera, te da je potpuno realno da odmah po završetku Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi Tarik obuče dres torinskog velikana.

Ono što posebno raduje navijače Juventusa jeste podatak da je ovo i vrhunski finansijski potez kluba. Naime, Juventus je ranije prodao Muharemovića Sasuolu uz klauzulu u ugovoru koja im garantuje 50% od narednog transfera. U praksi, to znači da će "Stara dama" sada vratiti bh. fudbalera u svoje redove po duplo manjoj, odnosno pola cijene.