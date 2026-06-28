UEFA ukazala povjerenje bh. sudijama: Bilbija predvodi tim u kvalifikacijama za Ligu prvaka

Bosanskohercegovački sudija Luka Bilbija dobio je veliko priznanje od krovne evropske fudbalske federacije (UEFA), pošto će predvoditi kompletnu sudijsku ekipu iz Bosne i Hercegovine u okviru predstojećih kvalifikacija za Ligu prvaka.

Arbitar je delegiran na poziciju glavnog sudije za duel prvaka Bjelorusije i Rumunije, ekipa Vitebska i Universitatee Krajove (Universitatea Craiova).

Ovaj meč na programu je 7. jula, a odigraće se u mađarskom gradu Mezokovešdu (Mezokovesd).

UEFA je imala povjerenja u bh. sudijski tim, pa će tako Bilbiji na terenu pomagati mahatoci Stefan Tešanović iz Istočnog Sarajeva i Marko Perić iz Mostara, dok je uloga četvrtog sudije pripala Antoniju Tomiću iz Kreševa.

Da stvar bude još bolja za bh. suđenje, kompletna postava stiže iz naše zemlje, pa će se tako u VAR sobi nalaziti još dvojica bh. arbitara, Antoni Bandić i Nihad Ljajić.

Za Luku Bilbiju ovo je ujedno i prvi angažman u kvalifikacijama za najelitnije klupsko takmičenje u Evropi, što predstavlja ogroman iskorak u karijeri, s obzirom na to da je ranije dijelio pravdu u Omladinskoj Ligi prvaka, te u kvalifikacionim mečevima za Ligu Evrope i Ligu konferencije.