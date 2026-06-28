Da li će hvalospjevi Ibrahimovića o Alajbegoviću napraviti transfer: "Ponaša se kao da je gazda terena, zvijezda je rođena"

Sjajni fudbaler naše reprezentacije i Bajera iz Leverkuzena Kerim Alajbegović na meti je brojnih klubova, a zapao je za oku i legendarnom Zlatanu Ibrahimoviću.
- Završnica je bila prelijepa, da. Tehnika je bila savršena, da. Ali ono što me je oduševilo jeste samopouzdanje prije gola. Način na koji je tražio loptu, način na koji je namirisao trenutak. Veliki igrači ne čekaju prilike. Oni ih stvaraju - istakao je.
Posebno je pohvalio njegovu hrabrost, iako ima svega 18 godina i igra pod pritiskom toga da ga gledaju milioni ljudi.
- Igra kao da je gazda stadiona. To je rijetkost. Talenat bez karaktera ne vrijedi ništa. Kada sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada da će odigrati dobru utakmicu. Vidio sam igrača koji vjeruje da je najbolji na terenu. Danas se predstavila jedna nova zvijezda - kazao je.
Iako Ibrahimović nije zvanični uposlenik Milana, njegova riječ puno znači u ovom klubu i zbog toga se nalazi na meti Rosonera.
On se uklapa i u transfer politiku vlasnika kluba, kompanije RedBird, koji traže mlade igrače, koji imaju veliki talenat i čija bi cijena mogla višestruko porasti.
Inače, za Alajbegovića i se zanimaju i brojni drugi klubovi širom Evrope.