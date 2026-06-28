„Lova do krova“: Pogledajte koliko bi Zmajevi BiH mogli zaraditi prolaskom Sjedinjenih Američkih Država

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srije na četvrtak igra historijski meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država u San Francisku.

Pored ogromnog sportskog uloga i plasmana među 16 najboljih na planeti, pred našom selekcijom je i prilika za ostvarivanje fantastične finansijske dobiti.

U dosadašnjem toku turnira, u kasu Nogometnog saveza BiH već se slila impresivna suma od 13,5 miliona dolara. Sam historijski plasman na Mundijal osigurao je 12,5 miliona (10 miliona za učešće i 2,5 miliona za troškove priprema), dok je ostatak inkasiran kroz rezultate.

Ukoliko izabranici Sergeja Barbareza naprave novi podvig i eliminišu domaćina turnira, zarada reprezentacije BiH skočiće na ukupno 17,5 miliona dolara. To znači da samo jedna pobjeda nad Amerikancima našem Savezu donosi čistih i dodatnih 4 miliona dolara.

FIFA je uveliko odredila i nagrade za naredne faze takmičenja, pa bi eventualni nastavak bajke Zmajeva donio još veće cifre:

Plasman u četvrtfinale: 21,5 miliona dolara

Četvrto mjesto na svijetu: 29,5 miliona dolara

Treće mjesto (bronza): 31,5 miliona dolara

Vicešampion svijeta: 35,5 miliona dolara

Osvajač Svjetskog prvenstva: 52,5 miliona dolara

Jasno je da motivi za bh. fudbalere nikada nisu bili veći, jer San Francisko nudi priliku za pisanje historije na terenu, ali i finansijsku injekciju.