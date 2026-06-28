Nacija od 100 miliona ljudi slavi svoje heroje

Svako Svjetsko prvenstvo iznjedri reprezentaciju koja postane miljenik neutralnih navijača. Na Mundijalu 2026. godine tu ulogu bez dileme ima Demokratska Republika Kongo.

Pobjedom nad Uzbekistanom rezultatom 3:1 "Leopardi" su prvi put u historiji izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva i ispisali jednu od najljepših priča dosadašnjeg dijela turnira.

Ovaj uspjeh ima dodatnu težinu kada se zna da je reprezentacija DR Konga posljednji, i jedini prethodni put, na Mundijalu nastupila davne 1974. godine pod imenom Zair. Tada su završili takmičenje sa tri poraza i gol-razlikom 0:14, a više od pola stoljeća kasnije stigla je potpuna sportska renesansa.

Put do historijske pobjede nije bio nimalo lagan.

Uzbekistan je već u prvim minutama zatresao mrežu, a nakon poništenog pogotka ubrzo je stigao i regularan gol koji je afričku selekciju doveo u težak položaj.

Ipak, igrači DR Konga nisu izgubili vjeru. Žoan Visa (Yoane Wissa) izjednačio je iz penala, potom je Fiston Majele (Fiston Mayele) donio preokret, da bi Visa svojim drugim pogotkom potvrdio veliku pobjedu i izazvao slavlje hiljada navijača u Atlanti, ali i miliona ljudi širom domovine.

Posebnu emociju cijeloj priči dala je poruka predsjednika države Feliksa Čisekedija (Félix Tshisekedi), koji se nekoliko sati prije utakmice obratio reprezentativcima.

– Nećete biti sami. Iza vas stoji više od 100 miliona Kongoanaca – naše porodice, djeca, radnici, vojnici i dijaspora – poručio je predsjednik.

Junak utakmice Visa priznao je da je upravo odgovornost prema cijeloj naciji uticala na nervozan početak susreta.

– Bila je ovo luda utakmica. Na početku smo osjećali veliki teret, ali smo pokazali karakter kada je bilo najpotrebnije – rekao je napadač Brentforda.

Ponos nije skrivao ni selektor Sebastijen Dezar (Sébastien Desabre).

– Imam grupu sjajnih fudbalera, ali prije svega izvanrednih ljudi. Njihov karakter i odnos prema dresu ove zemlje razlog su zbog kojeg smo danas ovdje – istakao je francuski stručnjak.

Nagrada za historijski uspjeh biće duel protiv Engleske u šesnaestini finala. Malo ko "Leopardima" daje šanse za prolaz, ali upravo su ovakve priče ono zbog čega Svjetsko prvenstvo ostaje najveći sportski spektakl na svijetu.

Jer ponekad najveće pobjede ne donose samo trofeje – nego naciji vraćaju vjeru da je sve moguće.