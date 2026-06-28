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NOVA DESITANCIJA

Indonezija postaje nova destinacija za bh. igrače: Bivši „Zmaj“ donosi i zaradu svom klubu

Na ime obeštećenja u kasu tima iz Pule trebalo bi se sliti između 250.000 i 300.000 eura

Stjepan Lončar. Facebook

B. P.

28.6.2026

Indonezija postaje prava "obećana" zemlja za fudbalere iz Bosne i Hercegovine. 

Nakon što su Luka Menalo i Kerim Memija već dogovorili svoje angažmane u tamošnjem prvenstvu, njihovim stopama će, po svemu sudeći, krenuti i Stjepan Lončar.

Ovaj 29-godišnji vezni fudbaler i bivši reprezentativac BiH nalazi se pred pragom prelaska u azijski fudbal. Kako saznaju mediji, Lončar je već dogovorio lične uslove s indonezijskim velikanom Persija Džakarta (Persija Jakarta), a trenutno se peglaju posljednji detalji ugovora između klubova.

Hrvatski prvoligaš Istra, s kojom Lončar ima važeći ugovor, ne namjerava ga pustiti besplatno. Prema dostupnim informacijama, na ime obeštećenja u kasu tima iz Pule trebalo bi se sliti između 250.000 i 300.000 eura.

Ukoliko se sve formalnosti završe prema planu, Lončar će u timu iz glavnog grada Indonezije svlačionicu dijeliti upravo s Memijom, a čelnici Persije tu ne staju jer istovremeno rade i na dovođenju srbijanskog defanzivca Radovana Pankova iz poljske Legije.

Lončar iza sebe ima fantastičnu takmičarsku godinu u HNL-u. Kao motorna snaga i "desetka" Istre, u 33 odigrana meča postigao je tri gola i upisao šest asistencija. 

U dosadašnjoj bogatoj internacionalnoj karijeri nastupao je u Poljskoj, Belgiji, Mađarskoj i Kazahstanu, a ovo će mu biti prvi izlet na azijski kontinent.

# ZMAJEVI
# STJEPAN LONČAR
# INDONEZIJA
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