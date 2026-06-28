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SKANDALI UZ SP

Evo ko je novinarka koju je "proslavilo" neznanje o BiH

Prije televizijske karijere 2022. godine osvojila je titulu Miss San Antonio USA

Abigail Velez. Društvene mreže - ABC

L. S. / Marca

28.6.2026


Donedavno je Abigail Velez bila gotovo nepoznata većini međunarodnih fudbalskih navijača. Međutim, njeno javljanje uživo uoči utakmice Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva 2026. promijenilo je to za samo nekoliko sati.

Tokom prijenosa Abigail Velez je rekla da ne bi znala pronaći Bosnu na karti, priznala da o toj zemlji zna vrlo malo i dodala da nije zainteresirana da o njoj sazna više. Ona se izvinila građanima Bosne i Hercegovine nakon što je na društvenim mrežama iskritikovana i od Amerikanaca za neprofesionalnost, prenosi englesko izdanje španskog sportskog dnevnog lista Marca.

Diploma univerziteta

Abigail Velez je terenska reporterka i povremena voditeljica na ABC7 Los Angeles, jednoj od vodećih lokalnih televizijskih stanica u južnoj Kaliforniji. U svom radu najčešće izvještava o udarnim vijestima, lokalnim pričama, sudskim procesima i posebnim događajima, javljajući se i s terena i iz studija.

Porijeklom je iz El Pasa u Teksasu, a diplomirala je multimedijalno novinarstvo na Univerzitetu Incarnate Word. Tokom studija bila je aktivna u univerzitetskoj televizijskoj emisiji, pisala je za studentske novine i učestvovala u novinarskim organizacijama koje pomažu razvoju budućih televizijskih novinara.

Bivša Miss

Prije televizijske karijere 2022. godine osvojila je titulu Miss San Antonio USA, nakon što je ranije nosila titulu Miss El Paso Teen USA.

Nakon diplomiranja 2022. godine profesionalnu karijeru započela je na lokalnoj televizijskoj stanici u Sjevernoj Karolini, a potom je prešla u Ostin u Teksasu, gdje je izvještavala o velikim sudskim slučajevima, vremenskim nepogodama i udarnim vijestima.

Za sada, međutim, njeno ime nije dospjelo u naslove zbog izvještaja koji su joj gradili karijeru, nego zbog jednog niza komentara koji je neočekivano stavio reflektore na međunarodnu kontroverzu, navodi Marca.

# ZMAJEVI
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
# ABIGAIL VELEZ
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