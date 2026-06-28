Evo ko je novinarka koju je "proslavilo" neznanje o BiH





Donedavno je Abigail Velez bila gotovo nepoznata većini međunarodnih fudbalskih navijača. Međutim, njeno javljanje uživo uoči utakmice Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva 2026. promijenilo je to za samo nekoliko sati.

Tokom prijenosa Abigail Velez je rekla da ne bi znala pronaći Bosnu na karti, priznala da o toj zemlji zna vrlo malo i dodala da nije zainteresirana da o njoj sazna više. Ona se izvinila građanima Bosne i Hercegovine nakon što je na društvenim mrežama iskritikovana i od Amerikanaca za neprofesionalnost, prenosi englesko izdanje španskog sportskog dnevnog lista Marca.

Diploma univerziteta

Abigail Velez je terenska reporterka i povremena voditeljica na ABC7 Los Angeles, jednoj od vodećih lokalnih televizijskih stanica u južnoj Kaliforniji. U svom radu najčešće izvještava o udarnim vijestima, lokalnim pričama, sudskim procesima i posebnim događajima, javljajući se i s terena i iz studija.