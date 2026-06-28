Video / Pogledajte šta je uradila Argentina: Gol iz slobodnog udarca uz genijalan plan

Reprezentacija Argentine protutnjala je grupnom fazom Svjetskog prvenstva s maksimalnim učinkom, a njihova posljednja pobjeda nad Jordanom (3:1) ostaće upamćena po nesvakidašnjoj taktičkoj majstoriji koja je u rekordnom roku postala viralni hit na društvenim mrežama.

Iako su aktuelni šampioni svijeta rutinski opravdali ulogu favorita, potez utakmice viđen je kod vodećeg gola koji je iz slobodnog udarca postigao Đovani Lo Celso (Giovanni Lo Celso). Kako Lionel Mesi (Lionel Messi) u tim trenucima nije bio na terenu, odgovornost je preuzeo veznjak Betisa, ali je stvarni režiser ovog pogotka bio niko drugi do ekscentrični golman Emilijano "Dibu" Martinez (Emiliano Martinez).

Dok su fudbaleri Jordana grozničavo postavljali živi zid, trojica argentinskih ofanzivaca su stala direktno ispred njih sa jasnom namjerom da naprave "ljudski štit" i potpuno blokiraju vidokrug protivničkom čuvaru mreže. Ono što je zaprepastilo TV komentatore i navijače jeste činjenica da je cijelom ovom akcijom komandovao Martinez sa svog gola.

Kamere su zabilježile Dibuja kako s centra igrališta energično maše rukama, precizno navodi saigrače u napadu gdje da se pozicioniraju i na kraju im podignutim palcem signalizira da se više ne pomjeraju. Rezultat je bio savršen. Lo Celso je uputio hirurški precizan udarac u ugao gdje je stajao jordanski golman Jazeed Abu Laila, koji zbog "paravana" uopšte nije vidio loptu, te je ostao ukopan na liniji dok je ona ulazila u mrežu.