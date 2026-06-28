Runi upozorava selektora Engleske: "Zdravlje kapitena Kejna mora biti prioritet"

Legendarni napadač Mančester junajteda i reprezentacije Engleske, Vejn Runi (Wayne Rooney), javno je upozorio selektora Tomasa Tuhela (Thomas Tuchel) da mora izbjeći ponavljanje kritične greške koju je na prethodnim turnirima pravio bivši kormilar Garet Sautgejt (Gareth Southgate), a koja se odnosi na fizičku spremnost i opterećenje kapitena Harija Kejna (Harry Kane).

Uprkos tome što je najbolji strijelac u historiji "Gordog Albiona" ponovo postigao pogodak u pobjedi od 2:0 nad žilavom Panamom, Runi smatra da se oko Kejnove minutaže mora voditi znatno više računa kako ekipa u kasnijoj fazi turnira ne bi platila skupu cijenu.

Engleska se u grupi L suočila s izuzetno teškim prvim poluvremenom protiv fizički dominantne selekcije Paname, gdje na odmoru nije bilo golova. Ipak, u nastavku su stvari sjele na svoje mjesto.

Džud Belingem (Jude Bellingham) je probio bedem rivala nakon nešto više od sat vremena igre, da bi samo pet minuta kasnije Kejn efektnim udarcem glavom udvostručio prednost i ušao u istoriju kao najbolji strijelac Engleske na Mundijalima (11 golova).

Ipak, Runi ističe da je njemački stručnjak morao reagovati proaktivnije u očuvanju kapitenove kondicije.

- Hari je na prethodnim turnirima djelovao dosta umorno, pogotovo u samoj završnici. Protiv Paname je izašao tek u 84. minutu, a mislim da je Tuhel trebao da ga izvede čim smo postigli drugi gol, negdje oko 70. minuta. To je najosjetljiviji period, tada ste najumorniji i preventiva je ključna u ovom slučaju. Sautgejt baš i nije pretjerano mario za to. Donekle razumijem, Hari je napadač svjetske klase, kapiten i snažna ličnost, a takav profil je najvažniji za selektore. Ipak, mora se misliti na njegovo zdravlje - jasan je bio Runi u izjavi za BBC Sport.

S druge strane, Tomas Tuhel je nakon meča ostao maksimalno fokusiran na taktičke detalje, izrazivši zadovoljstvo strpljenjem koje su njegovi izabranici pokazali.

- Uradili smo tačno ono što je bilo potrebno. Očekivali smo težak meč protiv fizički jakog protivnika protiv kojeg je teško postići gol. Bili smo jedini tim koji je stvorio ovoliko šansi i bili smo veoma agresivni. Morali smo biti oprezni s njihovim kontranapadima jer je Panama tu odlična. Dobro smo se snašli, zaslužili pobjedu, ali iza nas je naporan rad - poručio je Tuhel neposredno nakon obezbjeđivanja prve pozicije u grupi.