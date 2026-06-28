Uplakani Muslera: "Nikada nisam mogao ni zamisliti da ću ovoliko patiti zbog ovog sporta"

Glavna meta kritika našao se legendarni 40-godišnji čuvar mreže Fernando Muslera, koji je u odlučujućem meču zamijenjen nakon kardinalne greške koja je direktno kumovala eliminaciji dvostrukih prvaka svijeta.

Fudbalska reprezentacija Urugvaja neočekivano je završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu već u grupnoj fazi, što je izazvalo žestoke reakcije i "paljbu" razočaranih navijača po reprezentativcima.

Potpuno slomljen, ali dostojanstven, Muslera je odlučio otvoriti dušu i javno se obratiti naciji preko medija u domovini.

- Očigledno je da nikada nisam bio od onih koji se skrivaju i uvijek sam se sa svim stvarima suočavao direktno. Ovo je najiskreniji način da se obratim svim Urugvajcima. Nikada nisam mogao ni zamisliti da ću ovoliko patiti zbog ovog sporta, posebno kada uzmem u obzir sav trud koji sam uložio i kako sam se pripremao za ovaj šampionat - iskren je bio golman Urugvaja.

Svjestan da je njegova era na golu reprezentacije vjerovatno završena na najbolniji mogući način, Muslera je istakao da spas sada traži u krugu najbližih.

- Vrijeme je da budem sa svojim najbližim prijateljima i porodicom, da skupim snagu i nastavim dalje. To je jednostavno priroda ovog sporta i ove pozicije na kojoj stojim – nekada vam daje mnogo, a nekada sve oduzme. Moram prihvatiti ono što dolazi i suočiti se sa svime što me čeka u budućnosti - zaključio je Muslera za "DTV Uruguay".