Šef američke novinarke koja je uvrijedila BiH je Sarajlija: Da li on stoji iza izvinjenja?

Američka novinarka Abigejl Velez (Abigail Velez) privukla je veliku pažnju svojim istupom na televiziji ABC7 uoči utakmice Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Neprimjerni komentari

Velez je u najavi utakmice iznijela niz neprimjerenih komentara, poručivši da ne zna pronaći Bosnu i Hercegovinu na karti.

- Ne znam apsolutno ništa o Bosni, niti želim da znam. Tim Amerike se vratio, bolji smo nego ikad. Pripremi se Bosno jer ti to ne želiš - poručila je euforično Velez.

Nedugo nakon toga uputila je javno izvinjenje svim građanima Bosne i Hercegovine, a zanimljivo je da se na čelu ABC Newsa nalazi Sarajlija Almin Karamehmedović.

Predsjednik ABC Newsa

Od augusta 2024. godine Almin Karamehmedović obavlja funkciju predsjednika ABC Newsa, gdje nadgleda svakodnevni rad ove medijske kuće i predvodi timove zadužene za informativni program. Zbog toga su se mnogi zapitali da li je upravo Karamehmedović imao ulogu u odluci da Velez uputi javno izvinjenje.

Almin Karamehmedović je brat Belmina Karamehmedovića, dugogodišnjeg direktora BHRT-a, javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine.

Karamehmedović se pridružio ABC Newsu u Londonu kao montažer 1998. godine. Kasnije je postao jedan od prvih novinara koji je dobio pristup Tora Bori u Avganistanu, gdje se skrivao Osama bin Laden.

Godine 2003. pratio je američku vojsku tokom invazije na Irak, a dvije godine kasnije bio je među prvim novinarima koji su otputovali u Sudan kako bi izvještavali o genocidu.

Posebnu reputaciju stekao je kao producent emisije "World News Tonight" na ABC Newsu. Tokom karijere osvojio je čak 16 nagrada Emmy, prestižnu nagradu DuPont, devet nagrada "Edward R. Murrow" te nagradu Peabody, čime se svrstao među najcjenjenije televizijske stvaraoce u Sjedinjenim Američkim Državama.