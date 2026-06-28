Španija ostala bez ofanzivaca pred Austriju: „Ovo mi je jedan od najgorih dana u životu“

Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je prvo mjesto u grupi H Svjetskog prvenstva u Americi, čime je zakazala duel šesnaestine finala protiv Austrije, koji će se igrati 2. jula u Los Anđelesu.

Izabranici Luisa de la Fuentea grupnu fazu su okončali sa sedam bodova i bez ijednog primljenog gola (0:0 sa Zelenortskim Ostrvima, 4:0 protiv Saudijske Arabije i 1:0 protiv Urugvaja).

Međutim, velika pobjeda nad Urugvajcima pala je u potpuno drugi plan zbog kadrovskih problema koji su zadesili "Furiju".

Španija je u jednom meču ostala bez dvojice ključnih krilnih fudbalera, pa je selektor De la Fuente pred nokaut fazu ostao na samo jednom potpuno spremnom prirodnom krilu – Laminu Jamalu (Lamine Yamal).

Prvi šok uslijedio je u završnici meča kada je Niko Vilijams (Nico Williams), nakon žestokog i potpuno nepotrebnog duela s urugvajskim veznjakom Nikolasom de la Kruzom (Nicolas de la Cruz), povrijedio mišić desnog aduktora.

- Ovo mi je jedan od najgorih dana u životu. Ponovo sam povrijeđen nakon vrlo teške godine - napisao je utučeni 23-godišnji fudbaler na društvenim mrežama.

Da stvar bude gora, u 87. minuti povrijedio se i Jeremi Pino (Yeremy Pino), koji je nakon nezgodnog pada povrijedio lijevu ključnu kost. Kako je De la Fuente već izvršio sve izmjene, Pino je napravio pravi herojski čin i uprkos nesnošljivim bolovima ostao na terenu do posljednjeg sudijskog zvižduka kako ekipa ne bi igrala s igračem manje.

- Šteta zbog Jeremijeve povrede. Vjerovatno je u pitanju prelom ključne kosti, mnogo pati. Ipak, napravio je herojski čin ostankom na terenu i jako sam mu zahvalan, kao i svi saigrači - izjavio je zabrinuti španski selektor.

S obzirom na to da je Viktor Munjoz (Victor Muñoz) od početka turnira van stroja zbog mišićnih problema, a da su Vilijams i Pino po svemu sudeći završili Mundijal, Španija će protiv Austrije (koja je prošla dalje nakon dramatičnih 3:3 s Alžirom) morati drastično krpiti i mijenjati napadačku liniju.