Video / Tarik Muharemović: Uvijek pričaju pa se izvinjavaju, kad probudiš Zmaja gotovo je

Fudbaleri fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine obavili su drugi trening u okviru priprema za meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a rad na terenu bio je zatvoren za javnost i medije.

- Kao prvo, stvarno je prelijep osjećaj i veliki ponos što smo još jednom ispisali historiju. Očekuje nas, kao i svaka utakmica, borba sa 300 posto mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na Mundijalu.

Nije mi bilo nimalo lako gledati utakmicu s tribina, bilo mi je baš teško. Ipak, vjerovao sam u svoju braću, u svoje momke. Jedino mi je žao što nisam bio na zajedničkoj fotografiji nakon utakmice, ali ni u jednom trenutku nisam sumnjao u ovu ekipu.

O selekciji Sjedinjenih Američkih Država.

- Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, svaki tim na Mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekuje.

O crvenom kartonu i podršci saigrača.

- Nakon tog faula znao sam da me čeka crveni karton. Mirno sam izašao s terena jer sam bio svjestan šta slijedi. Nije bilo lako sjediti u svlačionici i preuzeo sam punu odgovornost za ono što se dogodilo. Ipak, dobio sam ogromnu podršku saigrača i stručnog štaba. Bilo je istovremeno i prelijepo i teško.

O potcjenjivanju Zmajeva BiH.

- To smo već prošli u kvalifikacijama. Ne zanima me šta ljudi pričaju o nama. Na kraju nam se uvijek izvinjavaju kada se Zmaja probude.

Sve aktuelnosti, zanimljivosti s lica mjesta iz Amerike, kao i tekstualni prijenos utakmice iz minuta u minut, moći ćete pratiti uživo na portalu "Avaza".