Video / Mladen Jurkas: Ostvario mi se san, mi ćemo pričati na terenu

Fudbaleri fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine obavili su drugi trening u okviru priprema za meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Trening je bio zatvoren za javnost i medije.

- Ostvario mi se san. Što sam duže ovdje, snovi mi se sve više ostvaruju i nemam razloga da se žalim. Ovdje mi je zaista odlično. Ovaj rezultat nije došao slučajno. Mnogo razgovaramo među golmanima, najviše se i družimo, a nadam se da ću proći put kakav su prošli i oni.

O atmosferi u reprezentaciji:

- Atmosfera u ekipi je sjajna. Nije slučajno što smo ostvarili ovaj historijski uspjeh. Sada se pripremamo za Sjedinjene Američke Države i idemo da im pomrsimo račune.

O potcjenjivanju Zmajeva BiH.

- Neka pričaju. Mi ćemo odgovor dati na terenu.

O prvim danima u reprezentaciji.

-Prvih sedam dana nisam ni bio svjestan da sam ovdje. Učim od ovih igrača koji iza sebe imaju velike karijere i pokušavam izvući maksimum iz svakog dana provedenog s njima.

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