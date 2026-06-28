UEFA odredila sudije: Sarajevo, Velež i Borac saznali ko će dijeliti pravdu u Evropi

Evropska fudbalska federacija (UEFA) zvanično je objavila spisak službenih lica za utakmice prvog pretkola Konferencijske lige, čime su bh. predstavnici, Sarajevo i Velež, saznali ko će dijeliti pravdu na njihovim premijernim evropskim ispitima u novoj sezoni.

Fudbaleri mostarskog Veleža takmičenje otvaraju 9. jula od 19 sati na zeničkom Bilinom polju, gdje će u ulogu domaćina dočekati moldavski Milsami. Za glavnog djelitelja pravde na ovom susretu izabran je Ioannis Christodoulou s Kipra. Njemu će na terenu asistirati sunarodnici Pavlos Georgiou i Petros Petrou, dok je uloga četvrtog arbitra povjerena Mariosu Christoforouu.

Revanš susret u Moldaviji na programu je sedam dana kasnije, 16. jula, takođe od 19 sati. Za taj revanš UEFA je delegirala kompletnu škotsku sudijsku četvorku koju predvodi Duncan Nicolson. Pomoćni sudijski dvojac činiće Calum Spence i Christopher Gentles, dok će funkciju četvrtog sudije obavljati Daniel McFarlane.

Istog dana kada i "Rođeni", svoj evropski put započinje i Sarajevo. "Bordo tim" će od 21 sat na stadionu Koševo ugostiti finski Inter Turku. Povjerenje krovne kuće evropskog fudbala za ovaj duel dobio je grčki arbitar Fotios Polychronis. Uz aut-linije će mu pomagati Lazaros Dimitriadis i Ioannis Minoudis, dok je za četvrtog sudiju imenovan Alexandros Tsakalidis.

Uzratni meč u Finskoj igra se 16. jula s početkom u 17 sati, a na njemu će pravdu dijeliti sudijska ekipa iz Češke. Poziciju glavnog arbitra obavljaće Karel Rouček, pomagaće mu Lukas Machac i Jiri Križ, dok je Pavel Orel određen za četvrtog sudije.

Pored Konferencijske lige, UEFA je imenovala i službena lica za revanš susret prvog pretkola Lige prvaka između sofijskog Levskog i banjalučkog Borca, koji je na rasporedu 14. jula od 19:30 sati u Bugarskoj.

Na tom meču pravdu će dijeliti ekipa iz Turske – glavni sudija biće Oguzhan Čakir, asistiraće mu Abdullah Ozkara i Bersan Duran, a četvrti arbitar je Batuhan Kolak. Veoma važno za ovaj nivo takmičenja, u VAR sobi će sjediti takođe turski arbitri Onur Ozutoprak i Erkan Engin.