Fudbalska javnost u šoku nakon videosnimka koji kruži društvenim mrežama: Sumnja se na veliki skandal na Mundijalu

Svjetsko prvenstvo potresa nezapamćen skandal kakav u modernoj historiji fudbala nije viđen.

Prema informacijama koje munjevito kruže društvenim mrežama, a koje se oslanjaju na prevode arapskih medija s lica mjesta, selekcije Alžira i Austrije navodno su imale prešutan dogovor da njihov međusobni duel završi neriješenim rezultatom ishodom koji je direktno eliminisao reprezentaciju Irana.

Međutim, strogo čuvani plan se potpuno oteo kontroli u samoj završnici meča. Prva zvijezda Alžira, Rijad Marez (Riyad Mahrez), postigao je pogodak za 3:2 u 93. minuti utakmice, što je u tom trenutku značilo izbacivanje Austrijanaca s turnira.

Odmah nakon što je lopta završila u mreži, na terenu je nastao potpuni slom. Austrijski fudbaleri su potpuno izgubili živce, dotrčali do klupe Alžira i počeli divlje gestikulirati, otvoreno protestujući zbog "kršenja postignutog dogovora".

Video snimak koji je u roku od nekoliko sati skupio milionske preglede jasno prikazuje haos pored aut-linije. Na njemu se vidi kako alžirski reprezentativac s brojem 8, Auar (Aouar), zajedno s tehničkim osobljem, panično pokušava smiriti bijesne Austrijance. Kako tvrde iranski mediji, Auar je rukama signalizirao protivnicima da spuste loptu i doslovno im govorio: "Budite strpljivi, ima još dovoljno vremena da izjednačite."

Da stvar bude gora, snimak u nastavku prikazuje jednog austrijskog fudbalera kako prilazi Alžircu i navodno mu daje direktne upute kako da se njihova odbrana postavi kako bi Austrija u preostalim sekundama lakše došla do pogotka. U opšti metež morala se uključiti i četvrta sutkinja, koja je zajedno s redarima pokušala razdvojiti igrače kako ova očigledna urota ne bi bila previše uočljiva pred TV kamerama.