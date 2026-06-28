Zmajevi u miru i tišini obavili novi trening pred historijski duel sa Sjedinjenim Američkim Državama

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je obavila i svoj drugi zvanični trening uoči historijskog meča šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, u kojem će odmjeriti snage s domaćinom turnira, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon jučerašnjeg uvodnog rada, selektor Sergej Barbarez i danas je na terenu imao slatke muke jer su mu svi pozvani fudbaleri bili na potpunom raspolaganju.

Današnji trening bio je potpuno zatvoren za javnost i predstavnike medija. Barbarez je odlučio u miru i daleko od očiju javnosti uigravati taktičke zamisli i sakriti karte od američkih skauta. Unutar ekipe vlada fantastično raspoloženje, a među igračima se osjeti ogroman motiv da se napravi novi senzacionalan korak na Mundijalu.

Podsjećamo, historijski susret između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se u noći sa srijede na četvrtak (2. jula) s početkom u dva sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu.

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