Zlatan Ibrahimović žestoko udario na VAR: "Ukrali su san cijeloj naciji"

Bivši napadač Zlatan Ibrahimović ponovo je podigao ogromnu prašinu i našao se u centru pažnje svjetske javnosti na Svjetskom prvenstvu.

Proslavljeni fudbaler bez dlake na jeziku i potpuno nemilosrdno kritikovao VAR tehnologiju nakon nezapamćene kontroverze na utakmici između Irana i Egipta (1:1), koja je direktno kumovala eliminaciji iranske selekcije s Mundijala.

Ibrahimović se otvoreno dotakao suđenja i tehnologije koja je, prema njegovom dubokom uvjerenju, u potpunosti uništila i obesmislila meč Irana i Egipta. Poništeni pogodak Irancima u samoj završnici susreta, koji bi im donio istorijski prolaz, potpuno je izbacio Šveđanina iz takta.

- Nisu samo poništili gol, oni su ukrali san jedne cijele nacije! – grmio je ogorčeni Zlatan u studiju "FOX Sportsa".

U svom prepoznatljivom stilu, Ibrahimović je bio kristalno jasan u objašnjenju zbog čega tehnologija u ovakvom obliku nanosi nepopravljivu štetu modernom fudbalu.

- Pogledao sam snimak bezbroj puta i dalje mi nije jasno kako je uopšte bilo moguće da u toj situaciji dosude ofsajd. Ako ćete poništiti gol koji odlučuje o sudbini jedne zemlje na Svjetskom prvenstvu, morate u to biti stopostotno sigurni. Ne smijete pogađati, nagađati i donositi polovične odluke skriveni tamo negdje iza ekrana – poručio je Ibrahimović.

On je na kraju dodao da se njegova reakcija ne odnosi samo na suva fudbalska pravila, već prvenstveno na čiste emocije, jer su milioni navijača već slavili ono što su smatrali istorijskim trenutkom, prije nego što je ta radost u sekundi izbrisana iz VAR sobe.

Podsjećamo, reprezentacija Irana je nakon tri odigrana remija u grupnoj fazi završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Pored ovog poništenog pogotka protiv Egipta, Irance je direktno koštao i sumnjivi rasplet u grupi, gdje je Austrija u 94. minuti stigla do 3:3 protiv Alžira, čime su obje te selekcije prošle dalje na uštrb Irana.