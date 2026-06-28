Kanada golom u sudijskoj nadoknadi savladala Južnu Afriku i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva

Fudbaleri Južne Afrike i Kanade odmjerili su snage u okviru šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a meč je okončan rezultatom 0:1 čime su Kanađani prošli u osminu finala Mundijala.
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Južna Afrika je grupnu fazu završila na drugom mjestu i plasirala se u nokaut fazu nakon jedne pobjede, jednog remija i jednog poraza. Identičan učinak ostvarila je i Kanada, jedan od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.
Prvu priliku na susretu imali su fudbaleri Južne Afrike. Mokena je šutirao, ali je golman Kanade bez većih problema odbranio njegov udarac. Uzvratili su Kanađani preko Laryeae, ali su se fudbaleri Južne Afrike odbranili.
U 22. minuti susreta velika prilika za Kanadu. Nakon slobodnog udarca lopta je stigla do usamljenog Corneliusa, koji je loše šutirao, pravo u golmana. Kanađani kao da se nisu nadali da će lopta stići do njega.
Pred sami kraj prvog poluvremena viđena je odlična akcija Kanade. Bombito je prvo šutirao, a zatim i Buchanan, ali je sa gol-linije odlično reagovao Modiba, a potom i golman Williams, pa se na odmor otišlo bez promjene rezultata.
U drugom poluvremenu nije bilo mnogo uzbuđenja u prvih 20-ak minuta, a onda je Sigur sjajno uposlio Oluwaseyija, koji je šutirao, ali je njegov udarac odbranio golman Williams. Potom je ispred Davida sjajno reagovao defanzivac Južne Afrike i tako spasio svoj tim.
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Kanađani su svim silama krenuli po gol, ali nisu uspjeli zatresti mrežu sve do druge minute sudijske nadoknade, kada je Eustaquio pogodio za erupciju oduševljenja i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.
Pobjednik ovog duela u osmini finala odmjerit će snage s boljim iz meča između Nizozemske i Maroka.
KRAJ utakmic u Los Anđelesu. Kanada je u osmini finala.
90+2' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Kanada vodi. Eustaquio je pogodio za 0:1.
90' - Igrat će se pet minuta nadokande. 85' - Appollis je šutirao, ali brani to golman Kanade bez problema.
78' - David je šutirao iz dobre pozicije, ali Wiliams brani njegov udarac. Sve opasniji napadi Kanađana.
75' - Promise je šutirao tik pored gola Južne Afrike.
74' - Davies je u igri umjesto Buchanana.
70' - Nastavljen je susret.
67' - U toku je pauza za osvježenje fudbalera.
65' - NAJBOLJA PRILIKA NA UTAKMICI! Nakon sjajnog kontranapada Oluwaseyi je izašao sam na golmana koji brani njegov udarac, a potom jedan od defanzivaca Južne Afrike u posljednjem trenutku izbija loptu u korner.
61' - Appollis je nakon sjajnog driblinga šutira pored gola.
59' - Bombito i Saliba su naputili teren, a umjesto njih su u igri Sigur i De Fougerolles.
53' - Saliba je prvi igrač sa javnom opomenom nakon grubog faula na sredini terena.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Mbatha je u igri umjesto Mofokenga.
Kraj prvog poluvremena. Kanađani su imali više od igre, ali mreže miruju.
45' - Igrat će se tri minute nadoknade izgubljenog vremena.
44' - Najbolju priliku na susretu imali su Kanađani! Prvo je Bombito nakon prekida iz blizine glavom pokušao završiti akciju, ali je Modiba s gol-linije izbacio loptu. Ona se potom odbila do Buchanana, čiji je udarac također zaustavio Williams.
40' - Oluwaseyi glavom šutira preko gola.
35 - Oluwaseyi je snažno šutirao u dobro postavljenog golmana Južne Afrike.
32' - Skromna utakmica u Los Anđelesu.
27' - Nastavljen je susret.
23' - U toku je pauza za hidrataciju.
22' - Velika prilika za Kanadu! Cornelius je bio usamljen nakon centaršuta, ali je izuzetno lošte šutirao.
17' - David je ostao sam nakon kornera, ali je loše šutirao pored gola.
15' - Kanađani imaju veći posjed na večerašnjem susretu.
10' - Loš je to izveo Eustaquio, bez opasnosti po golmana Williamsa.
9' - Prvi korner na utakmici će imati Kanađani.
7' - Eustaquio je šutirao, ali odlazi to preko kola Južne Afrike.
6' - Mokoena je šutirao, a golman Kanade brani njegov udarac.
1' - Počela je prva utakmica nokaut faze Mundijala!
20:20 - Južna Afrika je završila na drugoj poziciji Grupe A sa četiri boda. Ovaj uspjeh predstavlja krunu rada selektora Iga Brusa (Huga Brossa), koji će sa 74 godine postati najstariji trener koji je predvodio neku reprezentaciju u nokaut fazi Mundijala. Belgijski stručnjak već je najavio da će mu ovo biti posljednji turnir prije odlaska u penziju.
20:15 – Ovo će biti tek drugi međusobni susret dvije selekcije. Jedini prethodni duel odigran je 2007. godine, kada je Južna Afrika slavila rezultatom 2:0. Strijelac oba gola bio je Teko Čolofeo Modise (Teko Tsholofelo Modise) u 39. minuti i 45. minuti meča.
20:10 – Kanada je u prvom kolu grupne faze odmjerila snage sa Zmajevima BiH, a taj susret završen je bez pobjednika rezultatom 1:1.
20:00 – Južna Afrika je grupnu fazu završila na drugom mjestu i plasirala se u nokaut fazu nakon jedne pobjede, jednog remija i jednog poraza. Identičan učinak ostvarila je i Kanada, jedan od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.
19:45 – Selektori su odabrali početne sastave za prvi susret šesnaestine finala Mundijala.
JUŽNA AFRIKA: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Appollis, Mofokeng, Maseko, Makgropa.
KANADA: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea, Eustaquio, Millar, Saliba, J. David, Oluwaseyi, Buchanan.