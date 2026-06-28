Kanada golom u sudijskoj nadoknadi savladala Južnu Afriku i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva

Fudbaleri Južne Afrike i Kanade odmjerili su snage u okviru šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a meč je okončan rezultatom 0:1 čime su Kanađani prošli u osminu finala Mundijala.

Južna Afrika je grupnu fazu završila na drugom mjestu i plasirala se u nokaut fazu nakon jedne pobjede, jednog remija i jednog poraza. Identičan učinak ostvarila je i Kanada, jedan od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Prvu priliku na susretu imali su fudbaleri Južne Afrike. Mokena je šutirao, ali je golman Kanade bez većih problema odbranio njegov udarac. Uzvratili su Kanađani preko Laryeae, ali su se fudbaleri Južne Afrike odbranili.

U 22. minuti susreta velika prilika za Kanadu. Nakon slobodnog udarca lopta je stigla do usamljenog Corneliusa, koji je loše šutirao, pravo u golmana. Kanađani kao da se nisu nadali da će lopta stići do njega.

Pred sami kraj prvog poluvremena viđena je odlična akcija Kanade. Bombito je prvo šutirao, a zatim i Buchanan, ali je sa gol-linije odlično reagovao Modiba, a potom i golman Williams, pa se na odmor otišlo bez promjene rezultata.

U drugom poluvremenu nije bilo mnogo uzbuđenja u prvih 20-ak minuta, a onda je Sigur sjajno uposlio Oluwaseyija, koji je šutirao, ali je njegov udarac odbranio golman Williams. Potom je ispred Davida sjajno reagovao defanzivac Južne Afrike i tako spasio svoj tim.

Kanađani su svim silama krenuli po gol, ali nisu uspjeli zatresti mrežu sve do druge minute sudijske nadoknade, kada je Eustaquio pogodio za erupciju oduševljenja i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Pobjednik ovog duela u osmini finala odmjerit će snage s boljim iz meča između Nizozemske i Maroka.