Selektor Hrvatske iskren: "Krivo sam postavio prve mečeve, a sada idemo srušiti tradiciju protiv Portugala"

Fudbalska reprezentacija Hrvatske savladala je Ganu rezultatom 2:1 u uzbudljivom meču posljednjeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva, čime je osigurala drugu poziciju u grupi L i zakazala spektakularan okršaj protiv selekcije Portugala u nokaut fazi.

Dan nakon trijumfa, selektor Hrvatske Zlatko Dalić obratio se medijima na zvaničnoj konferenciji za novinare, ponudivši iskren rezime grupne faze i najavu predstojećeg spektakla koji se igra u petak, 3. jula na BMO Fieldu u Torontu.

Dalić je bez oklijevanja preuzeo odgovornost za nešto slabije partije na otvaranju Mundijala, otvoreno priznavši da je pravio greške u pripremi.

- Protiv Engleske smo poklonili tri gola, dok smo protiv Paname igrali u grču i pod strašnim pritiskom. Krivo sam postavio te prve dvije utakmice i preuzimam potpunu odgovornost za lošije nastupe. Cilj je bio da igrači vrate vjeru u sebe. Protiv Gane smo konačno bili kompaktni, ali nema mjesta nikakvoj euforiji. Pravu stvar smo napravili tek ako prođemo Portugal – poručio je Dalić.

Selektor se posebno osvrnuo na strijelce iz meča s Ganom, apostrofirajući nevjerovatan uspon Petra Sučića koji blista nakon osvajanja titule sa milanskim Interom, kao i povratak zdravog Nikole Vlašića. Posebno poglavlje press konferencije bilo je posvećeno narednom protivniku i prvoj zvijezdi Portugala, Kristijanu Ronaldu (Cristiano Ronaldo).

- Oni su jedni od glavnih favorita za osvajanje titule. Imaju Ronalda, baš kao što mi imamo Luku Modrića. O Kristijanu je suvišno trošiti riječi, čovjek je postigao 1000 golova, gladan je uspjeha i cijela ekipa Portugala zapravo igra za njega. Ključ utakmice biće bitka u veznom redu. Portugal ima Vitinju (Vitinha), Nevesa, Fernandesa... Ko dobije taj rat na sredini terena, dobiće i utakmicu – jasan je strateg Hrvatske.

Zanimljivo je da Hrvatska u zvaničnim takmičarskim utakmicama nikada u istoriji nije uspjela savladati Portugal, što Dalić vidi kao idealan motiv za svoje momke.

- Nisam opterećen tom statistikom, ali ovo je savršena prilika da konačno srušimo tu neugodnu tradiciju. Ovo će biti vrhunac svega, ogroman test za nas i ako prođemo, bićemo nevjerovatno ponosni. Svi igrači su zdravi, imamo tri dana za detaljnu analizu i pripremu i spremni dočekujemo meč u Torontu – zaključio je Dalić.