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ZLATKO DALIĆ

Selektor Hrvatske iskren: "Krivo sam postavio prve mečeve, a sada idemo srušiti tradiciju protiv Portugala"

Dan nakon trijumfa, selektor Hrvatske Zlatko Dalić obratio se medijima na zvaničnoj konferenciji

Zlatko Dalić. AP

B. P.

28.6.2026

Fudbalska reprezentacija Hrvatske savladala je Ganu rezultatom 2:1 u uzbudljivom meču posljednjeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva, čime je osigurala drugu poziciju u grupi L i zakazala spektakularan okršaj protiv selekcije Portugala u nokaut fazi.

Dan nakon trijumfa, selektor Hrvatske Zlatko Dalić obratio se medijima na zvaničnoj konferenciji za novinare, ponudivši iskren rezime grupne faze i najavu predstojećeg spektakla koji se igra u petak, 3. jula na BMO Fieldu u Torontu.

Dalić je bez oklijevanja preuzeo odgovornost za nešto slabije partije na otvaranju Mundijala, otvoreno priznavši da je pravio greške u pripremi.

- Protiv Engleske smo poklonili tri gola, dok smo protiv Paname igrali u grču i pod strašnim pritiskom. Krivo sam postavio te prve dvije utakmice i preuzimam potpunu odgovornost za lošije nastupe. Cilj je bio da igrači vrate vjeru u sebe. Protiv Gane smo konačno bili kompaktni, ali nema mjesta nikakvoj euforiji. Pravu stvar smo napravili tek ako prođemo Portugal – poručio je Dalić.

Selektor se posebno osvrnuo na strijelce iz meča s Ganom, apostrofirajući nevjerovatan uspon Petra Sučića koji blista nakon osvajanja titule sa milanskim Interom, kao i povratak zdravog Nikole Vlašića. Posebno poglavlje press konferencije bilo je posvećeno narednom protivniku i prvoj zvijezdi Portugala, Kristijanu Ronaldu (Cristiano Ronaldo).

- Oni su jedni od glavnih favorita za osvajanje titule. Imaju Ronalda, baš kao što mi imamo Luku Modrića. O Kristijanu je suvišno trošiti riječi, čovjek je postigao 1000 golova, gladan je uspjeha i cijela ekipa Portugala zapravo igra za njega. Ključ utakmice biće bitka u veznom redu. Portugal ima Vitinju (Vitinha), Nevesa, Fernandesa... Ko dobije taj rat na sredini terena, dobiće i utakmicu – jasan je strateg Hrvatske.

Zanimljivo je da Hrvatska u zvaničnim takmičarskim utakmicama nikada u istoriji nije uspjela savladati Portugal, što Dalić vidi kao idealan motiv za svoje momke.

- Nisam opterećen tom statistikom, ali ovo je savršena prilika da konačno srušimo tu neugodnu tradiciju. Ovo će biti vrhunac svega, ogroman test za nas i ako prođemo, bićemo nevjerovatno ponosni. Svi igrači su zdravi, imamo tri dana za detaljnu analizu i pripremu i spremni dočekujemo meč u Torontu – zaključio je Dalić.

# HRVATSKA
# ZLATKO DALIĆ
# MUNDIJAL 2026
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