Infantino ne štedi: Predsjednik FIFA-e odradio 27 letova i pratio 24 utakmice Svjetskog prvenstva

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino prisustvovao je na 24 utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u nešto više od dvije sedmice, putujući širom Sjeverne Amerike, što je otvorilo nova pitanja o klimatskom utjecaju proširenog turnira.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo održava se u tri zemlje, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, u 16 gradova domaćina, uz veći broj utakmica nego ranije zbog proširenog formata grupne faze.

BBC Verify i BBC Sport pratili su privatni avion koji se dovodi u vezu s FIFA-om i Infantinom, a koji je tokom turnira obavio 27 letova prema gradovima u kojima je predsjednik FIFA-e fotografiran na utakmicama.

Prema njihovoj analizi, procijenjeni klimatski utjecaj tog aviona tokom dvije sedmice približno odgovara godišnjim emisijama 78 osoba u prosjeku.

Infantino je tokom grupne faze više puta prisustvovao dvjema utakmicama dnevno, često u gradovima udaljenim stotinama kilometara. Pojedinih dana avion je obavio i po tri leta.

BBC navodi da FIFA nije odgovorila na zahtjev da potvrdi da li je Infantino tokom turnira koristio avion Gulfstream G650ER, ali da se podaci o letovima poklapaju s objavljenim fotografijama predsjednika FIFA-e na stadionima u istim gradovima i istih datuma.

Najduži let koji se povezuje s Infantinovim putovanjima u prve dvije sedmice bio je 13. juna, od Vancouvera do Miamija, nakon utakmice Australije i Turske, u dužini od oko 4.507 kilometara.

Zabilježeni su i kraći letovi, uključujući put od Philadelphije do aerodroma Teterboro u New Jerseyju, dug oko 148 kilometara. Infantino tog dana nije prisustvovao utakmici u tom području, ali je narednog jutra gostovao u studiju Fox Newsa u New Yorku, prije nego što je otputovao na utakmice u Bostonu i Torontu.

Jedan od najintenzivnijih dana putovanja bio je 15. juni, kada je, prema analizi, avion prešao više od 4.000 kilometara od Miamija do Seattlea, gdje je Infantino gledao utakmicu Belgije i Egipta, a zatim oko 1.545 kilometara do Los Angelesa, gdje je prisustvovao večernjem susretu Irana i Novog Zelanda.

BBC navodi da je avion od početka turnira do 27. juna ukupno prešao najmanje 50.122 kilometra i proveo više od 66 sati u zraku.

Letovi privatnim avionima smatraju se jednim od najintenzivnijih oblika putovanja po emisijama stakleničkih gasova. Za Gulfstream G650ER, avion za koji se vjeruje da ga je Infantino koristio, prosječna potrošnja goriva iznosi oko 1.817 litara po satu.

Predstavnik FIFA-e rekao je da se putovanja ponekad organiziraju komercijalnim, uključujući niskobudžetne aviokompanije, a ponekad privatnim čarterom, zavisno od toga šta je u datim okolnostima efikasnije i isplativije.

Freddie Daley iz mreže za klimatsku akciju u sportu Cool Down ocijenio je da navodno korištenje privatnog aviona na Svjetskom prvenstvu pokazuje slabosti FIFA-e u oblasti okoliša i održivosti.

"Činjenica da Infantino bira privatni avion potpuno je suprotna nivou liderstva koji je potreban na vrhu FIFA-e kada je riječ o pitanjima okoliša", rekao je Daley, istraživač s Univerziteta u Sussexu.

FIFA se obavezala da će do 2030. godine smanjiti emisije za 50 posto i postići neto nultu emisiju do 2040. godine.

FIFA je ranije bila pod kritikama zbog tvrdnji o održivosti. Švicarski regulator je 2023. godine ocijenio da je FIFA iznosila netačne tvrdnje kada je navela da će Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. biti prvo klimatski neutralno prvenstvo.