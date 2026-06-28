Glasajmo za Kerima Alajbegovića: Bh. čudo od djeteta u trci za gol turnira na Mundijalu

Mlada zvijezda bosanskohercegovačkog fudbala, Kerim Alajbegović, ponovo je u fokusu svjetske javnosti nakon što je krovna kuća svjetskog fudbala (FIFA) zvanično uvrstila njegovu majstoriju u užu konkurenciju za najljepši pogodak grupne faze Svjetskog prvenstva.

Alajbegović je planetu zadivio fantastičnim solom i golčinom na utakmici u kojoj je Bosna i Hercegovina nadigrala Katar rezultatom 3:1. FIFA je u zvaničnom opisu njegove nominacije biranim riječima opisala potez 18-godišnjeg Zmaja, nazvavši ga "tinejdžerskim naletom" i "bosanskim čudom od djeteta" koje je jednim potezom izbacilo kompletnu odbranu i poslalo neodbranjiv projektil s ivice kaznenog prostora pod prečku.

Da stvar bude još impresivnija, naš reprezentativac se našao u elitnom društvu najvećih fudbalskih ikona današnjice. Pored Alajbegovića, u trci za prestižno priznanje nalaze se svjetski asovi poput Lionela Mesija (Messi), Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe) i Vinisijusa Žuniora (Vinicius Junior).

Pobjednika ove prestižne kategorije bira isključivo publika, a do zatvaranja glasanja ostalo je manje od dva dana (oko 1 dan i 22 sata). To je idealan trenutak da bosanskohercegovačka sportska javnost i naši fanatični navijači širom dijaspore pokažu svoju prepoznatljivu snagu i daju masovnu podršku mladom reprezentativcu.

Svoj glas za bh. dragulja možete dati na dva brza i jednostavna načina:

Putem zvanične aplikacije: Unutar FIFA aplikacije potražite odjeljak "Goal of the tournament".

Direktno preko pretraživača: Posjetite zvaničnu web stranicu klikom na direktni link: play.fifa.com/gott/.

Procedura traje svega nekoliko sekundi – pronađite Alajbegovićev gol protiv Katara, ostavite svoj glas i podijelite link kako bismo zajednički pogurali Kerima do istorijskog priznanja na najvećoj sportskoj sceni.