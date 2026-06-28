Američki medij o Mesiju iz Milvokija: Bajraktarevićevi bosanski korijeni donose neočekivani zaplet na SP-u

Američki The Athletic, sportski portal u vlasništvu The New York Timesa, objavio je opširan tekst o reprezentativcu Bosne i Hercegovine Esmiru Bajraktareviću, u kojem, osim njegovog sportskog uspona, poseban fokus stavlja na porodičnu priču i korijene iz Srebrenice. Autor podsjeća da je Bajraktarevićeva porodica preživjela genocid i nakon rata izbjegla u Sjedinjene Američke Države, gdje je Esmir odrastao. Tekst prati njegov put od dječaka iz bosanske izbjegličke porodice do reprezentativca Bosne i Hercegovine i igrača PSV-a, objašnjavajući zašto je, uprkos mogućnosti da nastupa za SAD, bez dileme izabrao dres zemlje svojih roditelja.

Fudbal i ćevapi

Bajraktarević je odrastao u Appletonu, gdje su mu roditelji radili u fabrikama, a fudbal je ostao u središtu svega što je radio. Njegov brat i sestra su također igrali fudbal, a njegov otac je bio trener. U kući je jeo bosansku hranu poput ćevapa i razgovarao bosanski sa svojim roditeljima. Izvan kuće je imao ono što je nazvao američkim iskustvom, piše ovaj ugledni sportski portal.

Od malih nogu se isticao u lokalnim timovima u sjevernom Viskonsinu. Tako je sa 13 godina prešao u klub „SC Wave“ u Milvokiju a tri godine kasnije, preselio se u Masačusets gdje se pridružio akademiji MLS-ovog „New England Revolutiona“, kao jedan prvih mladih igrača koji su trenirali u omladinskom timu. Prvi put kada je pozvan da trenira s prvim timom, Bajraktarević je rekao da je shvatio da se može nositi s profesionalnim nivoom.

Impresionirani Esmirom

I treneri su to brzo shvatili. Debitovao je u MLS-u 2022. godine. 2023. godine postigao je svoj prvi gol u utakmici Liga kupa protiv meksičkog Queretara. Do 2024. godine bio je starter. Sve to vrijeme igrao je za mlade reprezentacije SAD-a. Njegov napredak i efikasnost u MLS-u donijeli su mu poziv od bivšeg američkog trenera Gregga Berhaltera za januarski kamp 2024. godine. Sa 18 godina bio je najmlađi igrač tamo, ali Bajraktarević se istakao.

-Impresionirani smo njegovim vještinama. Ima 18 godina, ali ima snažan mentalitet, vrlo je takmičarski nastrojen, vrlo agresivan s loptom, spreman je obavljati defanzivni posao i jednostavno se odlično snašao u okruženju. Pomislili biste da mladi igrač od 18 godina dolazi stidljivo i boji se nametnuti se na terenu. Ali s Esmirom je upravo suprotno. Pred njim je sjajna budućnost-kazao je Berhalter.

Džekinim stopama

Međutim, u podsvijesti, Bajraktarević je znao da će se odazvati ako ga Bosna pozove. Odrastajući u Viskonsinu, gledao je reprezentaciju i idol mu je bio Edin Džeko. I tako, kada ga je zemlja njegovih roditelja pozvala u julu 2024. godine, igrač koji je postao poznat kao Mesi iz Milvokija podnio je zahtjev i dobio jednokratnu promjenu kod FIFA-e.

U januaru 2025. godine prešao je u holandski PSV u ugovoru vrijednom oko 6 miliona dolara. Postigao je svoj prvi međunarodni gol u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2025. godine, a manje od godinu dana kasnije, izveo je peti i odlučujući penal za Bosnu u play-offu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Italije.

Licem u lice

Bajraktarević će se u duelu sa SAD, podsjeća ovaj medij naći protiv nekoliko poznatih lica. Igrao je s američkim stoperom Milesom Robinsonom, a s golmanom Chrisom Bradyjem u američkoj reprezentaciji do 23 godine. Saigrač je sa Serginom Destom i Ricardom Pepijem u PSV-u.

Oni Amerikanci koji su igrali s njim, shvataju koliko bi on mogao otežati dan američkoj reprezentaciji, zaključuje ugledni američki sportski portal.