Ivan Prelec i zvanično novi trener Željezničara: „Plavi“ sutra kreću s pripremama za narednu sezonu

Fudbalski klub Željezničar sutra od 10:00 sati na Stadionu Grbavica zvanično otvara pripreme za predstojeću sezonu 2026/2027. Prvu prozivku i uvodni trening Plavih predvodiće hrvatski stručnjak Ivan Prelec sa svojim saradnicima.

Iz kluba su saopštili da će se zvanično predstavljanje novog stručnog štaba, potpisivanje ugovora, kao i prezentacija kompletnog plana i programa rada obaviti u narednih nekoliko dana, čim se privedu kraju neophodne administrativne i zakonske procedure.

Rukovodstvo tima s Grbavice odlučilo je poslati otvorenu i iskrenu poruku navijačima, objašnjavajući trenutnu situaciju unutar kluba.

- Procesi u Klubu trenutno se odvijaju malo sporije nego što bismo željeli zbog promjena u rukovodstvu te provođenja procedura ovjere kod nadležnih institucija. To su koraci koje moramo završiti odgovorno kako bismo osigurali zakonski važeće i stabilne temelje za budućnost - navode iz FK Željezničar.

Na Grbavici su svjesni da je u proteklom periodu vladao informativni vakuum, zbog čega su izrazili veliku zahvalnost pristalicama kluba na pokazanom strpljenju, razumijevanju i bezrezervnom povjerenju.

Uprava je obećala da će javnost u narednim sedmicama biti redovno i pravovremeno informisana o svim ključnim odlukama. Ono što najviše zanima navijače jeste igrački kadar, a sa Grbavice najavljuju da će imena novih fudbalera koje klub planira angažovati biti objavljena u vrlo kratkom vremenskom roku.