Rekord Mundijala: Alžir izveo 110 dodavanja i držao loptu više od pet minuta bez prekida

Posljednji meč grupne faze Svjetskog prvenstva između Alžira i Austrije, koji je završio podjelom bodova (3:3), donio je dramatičan rasplet, eliminaciju Irana, ali i jedan apsolutni, istorijski rekord kada je u pitanju statistika na Mundijalima.

Fokus svjetske javnosti i analitičara kultne "Opte" nakon utakmice ostao je prikovan za nevjerovatan podatak fudbalera Alžira koji je prethodio pogotku za 3:2 u 93. minuti utakmice.

Naime, prije nego što je iskusni, 35-godišnji kapiten Rijad Marez (Riyad Mahrez) zatresao mrežu Austrijanaca za svoj prvenac na mundijalskim završnicama, njegova ekipa je izvela nešto do sada neviđeno na najvećoj sceni.

Alžirci su strpljivo i kontinuirano gradili napad u kojem su nanizali čak 110 uspješnih dodavanja, ne dozvolivši protivniku da uopšte dotakne loptu. Prema preciznim podacima statističara, Alžir je imao loptu u svom posjedu više od pet i po minuta – preciznije, od 87:15 do 92:51.

Dok su se izabranici Ralfa Rangnika (Ralf Rangnick) povukli u pasivni blok čekajući kraj utakmice, Alžirci su kružili oko njihove odbrane i ovim vanserijskim posjedom postavili novi, teško nadmašiv rekord svjetskih šampionata.

Ipak, drama tu nije stala jer je Austrija samo tri minute kasnije preko Saše Kalajdžića izjednačila na 3:3, što je rezultat koji je na kraju obema selekcijama garantovao plasman u osminu finala. Alžir će tako s drugog mjesta ići na Švajcarsku, dok Austrijance čeka duel protiv moćne Španije.