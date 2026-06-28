Fudbaleri Srbije gledaju Mundijal na TV-u i napreduju na FIFA-inoj listi

Fudbalska reprezentacija Srbije zabilježila je napredak za tri pozicije na "živoj" FIFA rang listi, što i ne bi bila senzacija da se "Orlovi" uopšte plasirali i da učestvuju na aktuelnom Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Ovaj bizarni rasplet i apsurdna matrica koju su kreirali matematički stručnjaci iz sjedišta krovne kuće svjetskog fudbala u Cirihu, dovela je do situacije u kojoj sistem bodovanja praktično kažnjava reprezentacije za to što su uopšte izborile plasman i zaigrale na Mundijalu.

Srbija je, dok se njeni fudbaleri nalaze na godišnjem odmoru, na tabeli uspjela preteći Škotsku, koja je eliminisana s turnira zbog lošije gol-razlike.

Da stvar bude još čudnija, selekcija koju s klupe predvodi Veljko Paunović uspjela je sačuvati identičnu bodovnu prednost u odnosu na Kongo, uprkos tome što je ova afrička reprezentacija napravila uspjeh i plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

Pored Škotske, "Orlovi" su profitirali i na padu Češke. Česi su odigrali loš turnir sa uočljivim posrtajima, zbog čega su nazadovali za čak osam pozicija, dok je Srbija istovremeno skočila sa 43. na 40. mjesto na svijetu, a da nije morala ni istrčati na teren.