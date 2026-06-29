Možete li pogoditi ko igra protiv koga? Šesnaestina finala Mundijala iz jednog sasvim drugačijeg ugla

Utakmicom Bafana Bafana i The Canucksa sinoć je počela šesnaestina finala Svjetskog prvenstva, faza u kojoj više nema prava na grešku. Svaki duel odlučuje ko nastavlja put prema tituli prvaka svijeta, a ko završava svoje učešće na najvećoj fudbalskoj smotri.
Međutim, na raspored nokaut faze može se pogledati i iz jednog malo drugačijeg, zabavnijeg ugla.
Na papiru nas očekuju okršaji Zvijezda i pruga protiv Zmajeva, Evropskih Brazilaca protiv Vatrenih, ili Tri lava protiv Leoparda, dok će Crveni đavoli ukrstiti koplja s Lavovima Terange.
Ako vam ova imena na prvi pogled zvuče nepoznato, razlog je jednostavan – riječ je o nadimcima reprezentacija koje su izborile plasman među 32 najbolje selekcije svijeta.
Neki nadimci nastali su zbog boja dresova, drugi zbog historije, geografije ili nacionalnih simbola, a pojedini su odavno postali prepoznatljiviji od samih imena reprezentacija.
Nadimci su godinama postali dio identiteta reprezentacija, a navijači ih često koriste i češće nego njihova službena imena. Upravo zbog toga raspored šesnaestine finala može izgledati kao lista epskih okršaja iz nekog avanturističkog filma.
U nastavku pogledajte kompletan raspored nokaut faze Mundijala – ovog puta kroz nadimke reprezentacija koje će narednih dana voditi borbu za mjesto među 16 najboljih na svijetu.
SP 2026: Šesnaestina finala
Južna Afrika – Kanada
Dječaci (Bafana Bafana) – Kanađani (The Canucks)
Brazil – Japan
Karioke (Seleção) – Plavi samuraji (Samurai Blue)
Njemačka – Paragvaj
Njemačka mašina (Die Mannschaft) – Crveno-bijeli (La Albirroja)
Nizozemska – Maroko
Narandžasti (Oranje) – Atlaski lavovi (Atlas Lions)
Obala Slonovače – Norveška
Slonovi (Les Éléphants) – Lavovi (Løvene)
Francuska – Švedska
Plavi (Les Bleus) – Plavo-žuti (Blågult)
Meksiko – Ekvador
Tri boje (El Tri) – Tri boje (La Tri)
Engleska – DR Kongo
Tri lava (Three Lions) – Leopardi (Les Léopards)
Belgija – Senegal
Crveni đavoli (Red Devils) – Lavovi Terange (Lions of Teranga)
SAD – Bosna i Hercegovina
Zvijezde i pruge (Stars and Stripes) – Zmajevi
Španija – Austrija
Crvena furija (La Roja) – Nacionalni tim (Das Team)
Portugal – Hrvatska
Evropski Brazilci (Seleção das Quinas) – Vatreni
Švicarska – Alžir
Nacionalni tim (Nati) – Pustinjske lisice (Les Fennecs)
Australija – Egipat
Sokerosi (Socceroos) – Faraoni (Pharaohs)
Argentina – Zelenortska Ostrva
Nebeskoplavi (La Albiceleste) – Plave ajkule (Tubarões Azuis)
Kolumbija – Gana
Uzgajivači kafe (Los Cafeteros) – Crne zvijezde (Black Stars)