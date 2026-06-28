Austrija rutinski do tri boda, Španija i Švicarska podijelile bodove

Utakmicom između Austrije i Islanda, koja se igrala na Stadionu “Bilino polje” u Zenici i koju je Austrija u okviru grupe B dobila s 3:0 (2:0), okončano je 1. kolo i drugi dan UEFA Evropskog nogometnog prvenstva za juniorke (U19), koje će se do 10. jula igrati u Zenici i Sarajevu.

Danas su, na Stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu, u okviru iste grupe selekcije Švicarske i Španije odigrale neriješeno 2:2 (1:1), a strijelci su bile Emilie Mece u 34. te iz penala u 87. minuti Emanuela Pfister za Švicarsku, dok je oba gola za Španiju postigla Ainoa Gomez u 36. i 63. minuti.

Golove za Austrije u Zenici su postigle Denise Lueger u 28. i Ronja Leidler u 47., odnosno drugoj minuti sudijskog dodatka prvog poluvremena pa se s rezultatom 2:0 za Austrijanke otišlo i na odmor.

Konačan rezultat postavila je u trećoj minuti sudijske nadoknade u drugom poluvremenu Tina Krassnig, koja je pogodila za 3:0 pa je Austrija nakon 1. kola vodeća te jedina selekcija u grupi B sa tri boda.

Jučer je, u okviru grupe A, Njemačka u Trening centru NSBiH u Zenici s visokih 5:0 porazila selekciju Bosne i Hercegovine, a u drugom meču ove grupe, na Stadionu “Grbavica” u Sarajevu, Švedska je s 1:0 porazila Poljsku.

Tabela grupe A: Njemačka i Švedska po 3, Poljska i BiH 0 bodova. Grupa B: Austrija 3, Španija i Švicarska po 1, Island 0 bodova.

Takmičenje se nastavlja u utorak, 30. juna, mečevima 2. kola u okviru grupe A, a sastaju se: BiH – Švedska (“Bilino polje”, 17 sati) i Poljska – Njemačka (“Asim Ferhatović Hase”, 20). Mečevi 2. kola grupe B na program su u srijedu, 1. jula, a sastaju se: Austrija – Švicarska (“Grbavica”, 14) te Španija – Island (TC N/FSBiH u Zenici, 17).

Treće, zadnje kolo grupne faze, igra se 3. jula i 4. jula. Tako se 3. jula, u okviru grupe A, sastaju: Njemačka – Švedska (TCNSBiH, 17) i Poljska – BiH (“Grbavica”, 17), dok se 4. jula igraju mečevi u okviru grupe B: Island – Švicarska (“Asim Ferhatović Hase”, 17) i Španija – Austrija (“Bilino polje”, 17).

Po dvije prvoplasirane ekipe iz grupne faze igrat će u polufinalu, odnosno pobjednik grupe A protiv drugoplasiranog iz grupe B te prvoplasirana selekcija iz grupe B protiv drugoplasirane selekcije iz grupe A.

Mečevi polufinala igraju se 7. jula na Stadionu “Grbavica” u Sarajevu, gdje će se igrati i finale, koje je na programu 10. jula.