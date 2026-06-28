Poznata platforma objavila projekcije za završnicu Mundijala: Evo kolike su procentualne šanse da Zmajevi osvoje SP

Započela je nokaut faza Svjetskog prvenstva, a platforma za nogometnu statistiku i analitiku Football Meets Data objavila je najnovije projekcije i vjerovatnoće za završnicu turnira. Dok se tradicionalne fudbalske velesile nalaze na vrhu liste favorita, model je ponudio i procjenu šansi reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Prema matematičkim proračunima, najveći favorit za osvajanje titule je Francuska, kojoj se daje 17,2 posto šansi za podizanje trofeja. Odmah iza nje nalazi se aktuelni svjetski prvak Argentina sa 15,8 posto.

U najuži krug favorita ulaze i Španija sa 12,9 posto, Engleska sa 11,8 posto te Brazil sa 7,6 posto.