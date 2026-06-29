Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RANO ISPADANJE S TURNIRA

Selektor Južne Koreje podnio ostavku, žestoko ga kritikovao i predsjednik države

Selektor Južne Koreje Hong Mjung Bo podnio je ostavku dan nakon što je njegova reprezentacija završila nastup na Mundijalu.

Hong Mjung Bo. Platforma X

M. R.

29.6.2026

Južna Koreja nije uspjela izboriti plasman u šesnaestinu finala. U grupnoj fazi savladala je Češku, ali je potom doživjela minimalne poraze od domaćina Meksika i Južnoafričke Republike, pa je sa tri osvojena boda ostala bez mjesta među osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Ostavka 57-godišnjeg stručnjaka uslijedila je odmah po povratku reprezentacije u domovinu, gdje su ga dočekale oštre kritike javnosti, ali i samog državnog vrha.

Predsjednik Južne Koreje Li Džae Mjung (Lee Jae-myung) javno je izrazio razočaranje nastupom nacionalnog tima, poručivši kako je "potpuno zapanjen" rezultatom reprezentacije. U objavi na društvenim mrežama naglasio je da se za pripreme i nastup na Svjetskom prvenstvu izdvajaju značajna sredstva poreskih obveznika te zatražio detaljnu analizu i odgovornost svih uključenih.

Posebno je kritikovao način na koji je Hong imenovan na selektorsku funkciju, sugerirajući da stručnost nije bila glavni kriterij prilikom izbora, čime je indirektno prozvao Fudbalski savez Južne Koreje.

Hongovo imenovanje još 2024. godine izazvalo je brojne polemike. Tada je i Ministarstvo sporta tražilo preispitivanje procedure, smatrajući da nisu poštovana interna pravila Saveza, dok je KFA odbacio sve optužbe.

Hong je reprezentaciju odveo na Mundijal bez ijednog poraza u kvalifikacijama, ali nije uspio taj uspjeh prenijeti na završni turnir.

Ovo mu je drugi neuspješan mandat na klupi nacionalnog tima kada je riječ o svjetskim prvenstvima. I na Mundijalu 2014. godine Južna Koreja je pod njegovim vodstvom završila takmičenje već nakon grupne faze.

Nakon njegove ostavke, čelnike južnokorejskog fudbala očekuje potraga za novim selektorom koji će imati zadatak vratiti jednu od najuspješnijih azijskih reprezentacija na pobjednički put.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA JUŽNE KOREJE
# MUNDIJAL 2026
# HONG MJUNG BO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.