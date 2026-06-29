Selektor Južne Koreje podnio ostavku, žestoko ga kritikovao i predsjednik države

Južna Koreja nije uspjela izboriti plasman u šesnaestinu finala. U grupnoj fazi savladala je Češku, ali je potom doživjela minimalne poraze od domaćina Meksika i Južnoafričke Republike, pa je sa tri osvojena boda ostala bez mjesta među osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Ostavka 57-godišnjeg stručnjaka uslijedila je odmah po povratku reprezentacije u domovinu, gdje su ga dočekale oštre kritike javnosti, ali i samog državnog vrha.

Predsjednik Južne Koreje Li Džae Mjung (Lee Jae-myung) javno je izrazio razočaranje nastupom nacionalnog tima, poručivši kako je "potpuno zapanjen" rezultatom reprezentacije. U objavi na društvenim mrežama naglasio je da se za pripreme i nastup na Svjetskom prvenstvu izdvajaju značajna sredstva poreskih obveznika te zatražio detaljnu analizu i odgovornost svih uključenih.

Posebno je kritikovao način na koji je Hong imenovan na selektorsku funkciju, sugerirajući da stručnost nije bila glavni kriterij prilikom izbora, čime je indirektno prozvao Fudbalski savez Južne Koreje.

Hongovo imenovanje još 2024. godine izazvalo je brojne polemike. Tada je i Ministarstvo sporta tražilo preispitivanje procedure, smatrajući da nisu poštovana interna pravila Saveza, dok je KFA odbacio sve optužbe.