Zaboravljeni domaćin Mundijala: Vi ste heroji Kanade!

Pobjedom nad Južnoafričkom Republikom u šesnaestini finala Kanađani su prvi put u historiji izborili plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta nakon pobjede u nokaut fazi, a selektor Džesi Marš (Jesse Marsch) emotivnim govorom dodatno je podigao atmosferu.

– Vi ste heroji Kanade. Budućnost fudbala u ovoj zemlji bit će ogromna zahvaljujući vama – poručio je svojim igračima odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Kanada je na ovom Mundijalu potpuno promijenila način na koji njeni građani gledaju na najvažniju sporednu stvar na svijetu. Zemlja u kojoj je hokej decenijama neprikosnoveni sport broj jedan sve više prihvata fudbal, a navijači vjeruju da je upravo ovaj turnir prekretnica.

Kapiten Alfonso Dejvis (Alphonso Davies), zvijezda minhenskog Bajerna, priznao je da ga je prizor desetina hiljada navijača obučenih u crveno-bijele boje na otvaranju prvenstva protiv Bosne i Hercegovine doveo do suza.

– Nikada ranije nisam vidio toliko Kanađana na jednoj fudbalskoj utakmici. Bio je to nevjerovatan trenutak – rekao je Dejvis.

Kanada je već u grupnoj fazi ispisala historiju. Osvojila je prvi bod na svjetskim prvenstvima remijem protiv Bosne i Hercegovine, zatim ostvarila i prvu pobjedu ubjedljivim trijumfom nad Katarom od 6:0, da bi sada eliminacijom Južnoafričke Republike napravila još jedan iskorak.

Iako je zbog raspleta u grupi svoju utakmicu šesnaestine finala morala igrati u Los Anđelesu, i tako postala prvi domaćinu historiji Mundijala koji je igrao u gostima, umjesto pred domaćom publikom, stadion je bio ispunjen kanadskim navijačima koji su stvorili gotovo domaću atmosferu.

Junak susreta bio je Stiven Eustakio (Stephen Eustaquio), koji je pogotkom u sudijskoj nadoknadi donio pobjedu i veliko slavlje.

Selektor Marš smatra da je njegova reprezentacija napravila mnogo više od sportskog uspjeha.

– Želio sam igračima reći koliko će ovaj trenutak značiti za budućnost fudbala u Kanadi. Pokazali su karakter, kvalitet, mentalitet i zajedništvo – istakao je američki stručnjak.

Kanada sada nastavlja svoj historijski put u nokaut fazi, gdje je očekuje duel protiv Nizozemske ili Maroka. Bez obzira na ishod tog susreta, Kanađani su već postali jedna od najljepših priča Svjetskog prvenstva 2026.