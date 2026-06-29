Selektor Južne Koreje zamagljen tokom konferencije da ga ne gledaju: Dobijao prijetnje smrću, nepoželjan u državi

Selektor nogometne reprezentacije Južne Koreje Hong Myung-Bo našao se na meti žestokih kritika nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva već u grupnoj fazi. Na konferenciji za medije državna južnokorejska televizija zamaglila je njegov lik, što su domaći mediji protumačili kao odraz velikog nezadovoljstva javnosti zbog neuspjeha reprezentacije.

Južna Koreja je sjajnom pobjedom nad Češkom rezultatom 2:1 otvorila takmičenje i pretpostavljalo se da će biti "nagazna mina" i za jače timove na Mundijalu.

Međutim, ova selekcija je u naredna dva kola ispala nakon poraza od Meksika i Južne Afrike, te se nije plasirala u narednu fazu takmičenja, iako je bila jednom nogom u nokaut-fazi.

Selektor je odmah podnio ostavku, a u državi je toliko nepoželjan da se njegov lik "zamagljen" i narod ga ne može vidjeti na lokalnim medijima.

Hong Myung-bo je ostavku objavio na zvaničnoj konferenciji za novinare u zapadnom Meksiku, preuzevši svu odgovornost na sebe.

- Nismo ostvarili rezultate koje su naši navijači očekivali. Odgovornost u potpunosti leži na meni kao glavnom treneru. Prihvatanje ovog posla nije bio lak izbor. Ne mogu reći da je svaka odluka bila ispravna, ali svaku sam donio imajući na umu korejski fudbal - poručio je Hong, dodavši da će ostati vjerni navijač reprezentacije.

Međutim, situacija je prerasla sportske okvire. Nakon što su reprezentativci krenuli nazad kući, bivšem selektoru je putem interneta upućena prijetnja smrću.

Južnokorejska policija hitno je reagovala i potvrdila lokalnim medijima da je podigla stepen sigurnosti na maksimum te da aktivno prati situaciju i osigurava međunarodni aerodrom Incheon u Seulu, kao i druge ključne lokacije kako bi se spriječio eventualni napad na ekspediciju po povratku u domovinu.