Iranci i dalje grme zbog "namještene" utakmice, Austrija i Alžir uzvratili žestokim odgovorom

Remi Austrije i Alžira 3:3 u posljednjem kolu grupe J Svjetskog prvenstva izazvao je pravu buru u fudbalskom svijetu. Ishod koji je obje reprezentacije odveo u nokaut fazu, a Iran ostavio bez plasmana, odmah je pokrenuo brojne teorije zavjere.

Posebno su ogorčeni bili iranski navijači, koji su na društvenim mrežama tražili od FIFA-e da istraži utakmicu, tvrdeći da je završnica bila unaprijed dogovorena.

Podsjećanje na Hihon

Mnogi su odmah povukli paralelu s čuvenom "Sramotom iz Hihona" iz 1982. godine, kada su Zapadna Njemačka i Austrija odigrale utakmicu čiji je rezultat odgovarao objema ekipama i izbacio Alžir sa Svjetskog prvenstva.

Skoro pola vijeka kasnije scenarij je bio skoro identičan

Austrija je povela golom Marka Arnautovića (Marko Arnautović) u 28. minuti, da bi Rafik Belgali (Rafik Belghali) izjednačio pred odlazak na odmor.

Marsel Sabicer (Marcel Sabitzer) ponovo je doveo Austrijance u vodstvo u 55. minuti, ali je samo pet minuta kasnije Rijad Mahrez (Riyad Mahrez) pogodio za 2:2.

Kada je Mahrez u 93. minuti postigao i drugi gol za vodstvo Alžira od 3:2, izgledalo je da će Austrija ispasti, a Iran proći dalje.

Ipak, u 96. minuti Saša Kalajdžić (Sasa Kalajdzic) glavom je pogodio za konačnih 3:3 i odveo obje reprezentacije u nokaut fazu.

Sumnjivi detalji

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci na kojima se tvrdi da su obje ekipe pri rezultatu 2:2 igrale bez previše rizika, dok su pojedini korisnici analizirali razgovore igrača i članova stručnih štabova.

Posebnu pažnju izazvao je snimak na kojem Aisa Mandi (Aissa Mandi), pokrivajući usta, nešto govori Mahrezu, nakon čega je napadač djelovao zbunjeno. Pojedini navijači tvrdili su da mu je saopćeno kako bi pobjeda Alžira značila duel sa Španijom, dok bi remi donio Švicarsku.

Rangnik: Da je Hičkok ovo napisao...

Selektor Austrije Ralf Rangnik (Ralf Rangnick) odlučno je odbacio sve optužbe.

– Kada završite utakmicu rezultatom 3:3, posebno nakon onakvih posljednjih 90 sekundi, niko razuman ne može tvrditi da je postojao bilo kakav dogovor. Da vam je neko tri minute prije kraja rekao da će se ovako završiti, rekli biste da je lud. Trener sam skoro 40 godina i ne pamtim ovako dramatičnu utakmicu. Da je Alfred Hičkok (Alfred Hitchcock) napisao ovakav scenarij, rekao bih da je potpuno lud – izjavio je Rangnik.

Sličan stav imao je i selektor Alžira Vladimir Petković

– Presretan sam što je na kraju pobijedio fudbal. Rezultat 3:3 govori sve – poručio je Petković.

Austriju u šesnaestini finala očekuje duel protiv Španije, dok će Alžir odmjeriti snage sa Švicarskom.