19. dan Mundijala: Bivši prvaci svijeta Brazil i Njemačka u borbi za osminu finala, derbi igraju Nizozemska i Maroko

Tri nova putnika u osminu finala dobićemo 19. dana Mundijala. Probram počinje u 19 sati duelom Brazila i Japana, nakon toga će u 22,30 sati na teren Njemačka koja za protivnika ima Paragvaj, derbi dana na rasporedu je u tri sata iza ponoći a sastaju se Nizozemska i Maroko.
BRAZIL - JAPAN
Selesao ulazi kao favorit u duel šesnaestine finala, no disciplinovani "Samuraji" vjeruju da mogu ponoviti iznenađenje i eliminirati jednog od glavnih kandidata za svjetsku titulu
Brazil je grupnu fazu završio na prvom mjestu grupe C sa sedam bodova i impresivnom gol-razlikom 7:1, dok je Japan kao drugoplasirani iz grupe F izborio plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta.
Izabranici Karla Anćelotija (Carlo Ancelotti) turnir su otvorili remijem protiv Maroka 1:1, a zatim su sigurnim pobjedama nad Haitijem i Škotskom sa po 3:0 potvrdili status favorita.
Upravo su Vinisijus Žunior (Vinicius Junior) i Mateus Kunja (Matheus Cunha) grupnu fazu završili sa po tri gola i predstavljaju najveću prijetnju japanskoj odbrani.
Brazil je u posljednjih pet utakmica ostvario četiri pobjede i jedan remi, postigao čak 15 golova i primio samo jedan, što dovoljno govori o kvalitetu ekipe.
Anćeloti ipak neće moći računati na Rafinju (Raphinha), koji ima povredu butine, kao ni na Veslija Fransu (Wesley Franca), kojeg muči povreda mišića.
To će natjerati iskusnog italijanskog stručnjaka da pronađe nova rješenja na desnoj strani terena.
Japanci su još jednom pokazali zašto ih mnogi smatraju jednom od najorganizovanijih reprezentacija svijeta. Grupnu fazu završili su bez poraza, osvojivši pet bodova uz gol-razliku 7:3.
Najprije su remizirali s Nizozemskom 2:2, potom su deklasirali Tunis 4:0, plasman u nokaut fazu potvrdili su remijem protiv Švedske 1:1.
Selektor Hadžime Morijasu (Hajime Moriyasu) neće moći računati na kapitena Vatarua Enda (Wataru Endo), koji je povrijedio stopalo, kao ni na Takefusu Kuba (Takefusa Kubo), jednog od najkreativnijih igrača ekipe. Njihov izostanak mogao bi biti veliki hendikep protiv izuzetno kvalitetnog protivnika.
Brazil će pokušati dominirati posjedom lopte, individualnim kvalitetom i kombinatorikom između linija, dok će Japan svoju šansu tražiti kroz disciplinovanu odbranu, agresivan presing i brze kontre.
Posebno će zanimljivo biti pratiti prostor iza brazilskih bekova, koji često ostavljaju mnogo prostora kada se priključe napadu.
S druge strane, japansku odbranu očekuje težak zadatak da zaustavi raspoložene Vinisijusa, Kunju i Nejmara.
Utakmica Brazil - Japan igra se večeras od 19 sati na stadionu NRG u Hjustonu.
NJEMAČKA-PARAGVAJ
Ekipa Julijana Nagelsmana (Julian Nagelsmanna), kao i uvijek ima najveće moguće ambicije i ulazi u ovaj meč kao apsolutni favorit, ali svjesna da ne smije da bude opuštanja.
Nijemcima će u glavi biti i tzv. „kostur“, koji ih već u osmini finala potencijalno spaja sa Francuskom. S druge strane, Paragvaj je napravio dobar rezultat samim plasmanom u nokaut-rundu i sada im je svaki naredni meč premija.
Njemačka je rutinski stigla do plasmana u šesnaestinu finala, iako su utisak pokvarili porazom u posljednjem meču grupe E, porazom od Ekvadora rezultatom 2:1. U prvom kolu su razbili Kurasao i došli do najubjedljivije pobjede na turniru rezultatom 7:1, a drugom meču su se dobro namučili da slome otpor selekcije Obale Slonovače, završilo je 2:1.
Nijemci u svom kadru imaju raskošan napadački potencijal, od Undava, preko Jamala Musijale, Kai Haverca (Kai Havertz), pa i iskunog Leroja Sanea (Leroya Sanea). Nije ovo reprezentacija koja uliva strah rivalima, ali je i dalje prepuna kvaliteta, i može svakom da naudi.
Paragvaj je na otvaranju šampionata doživio debakl protiv domaćina, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i djelovao je tada da je južnoamerički tim zalutao na turnir. Ipak, u naredna dva kola su drastično popravili utisak i došli do plasmana u narednu rundu. Savladali su Tursku minimalnim rezultatima, a onda na zatvaranju grupe su remizirali sa Australijom i okončali takmičenje sa četiri boda.
Za ovaj tim je izuzetno važna vijest da se za ovaj duel u sastav vraća i Migel Almiron (Miguela Almiróna), koji je protiv Australije odradio suspenziju.
Iako su Nijemci veliki favoriti, Paragvajci imaju čemu da se nadaju. Njemačkoj u posljednje vrijeme fali organizacije u odbrani i čvrstine koje su nekad imali, a djeluje da nisu ubojiti u napadu kao ranijih godina. Ako Paragvaj iskoristi svoje šanse, mogli bismo vidjeti neizvjestan susret.
Kada su u pitanju velika takmičenja, Njemačka i Paragvaj sastali su se na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine, u osmini finala, a Njemačka je ostvarila pobjedu rezultatom 1:0.
Utakmica Njemačka – Paragvaj igra se od 22:30 na stadionu „Gillette Stadium“ u Bostonu, glavni sudac je Dželal Džajed (Jalal Jayed) iz Maroka.
NIZOZEMSKA - MAROKO
Evropski velikan i afrički hit Mundijala od 3:00 sata po srednjoevropskom vremenu na stadionu Guadalupe u Montereju igraju jedan od najzanimljivijih susreta šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.
Obje reprezentacije grupnu fazu završile su sa po sedam bodova i u nokaut fazu ulaze pune samopouzdanja. "Oranje" želi potvrditi ulogu jednog od kandidata za naslov prvaka svijeta, dok "Atlaski lavovi" sanjaju još jedan historijski podvig.
Izabranici Ronalda Kumana (Ronald Koeman) ostavili su odličan utisak u grupnoj fazi. Bez poraza su izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije, a posebno su impresionirali uvjerljivom pobjedom protiv Tunisa.
Ipak, Nizozemci do kraja turnira neće moći računati na važnog defanzivca Jurijena Timbera (Jurrien Timber), koji je zbog teške povrede prepona završio nastup na Svjetskom prvenstvu.
Maroko je još jednom pokazao da nije slučajno među najboljim reprezentacijama svijeta. Nakon remija protiv Brazila, "Atlaski lavovi" ostvarili su pobjedu nad Haitijem i sa sedam bodova osigurali mjesto u nokaut fazi.
Kapiten Ašraf Hakimi (Achraf Hakimi) bio je jedan od najboljih pojedinaca ekipe, predvodio je odbranu, a postigao je i važan pogodak u odlučujućoj utakmici grupne faze.
Selektor Valid Regragi (Walid Regragui) ipak ima problema sa sastavom, jer zbog povrede neće moći računati na važnog stopera Najefa Aguerda (Nayef Aguerd).
Historija međusobnih susreta blago je na strani Nizozemske, koja je slavila u dvije od tri dosadašnje utakmice, uključujući i posljednji prijateljski duel odigran 2017. godine.
Ipak, trenutna forma obje reprezentacije sugerira da nas očekuje veoma neizvjestan okršaj. Nizozemska je pokazala veliku napadačku moć, ali nije djelovala potpuno sigurno u defanzivi, dok je Maroko dokazao da može pronaći put do mreže protiv gotovo svakog protivnika.
Zbog toga mnogi očekuju otvorenu utakmicu s velikim brojem prilika i golovima na obje strane.