19. dan Mundijala: Bivši prvaci svijeta Brazil i Njemačka u borbi za osminu finala, derbi igraju Nizozemska i Maroko

Tri nova putnika u osminu finala dobićemo 19. dana Mundijala. Probram počinje u 19 sati duelom Brazila i Japana, nakon toga će u 22,30 sati na teren Njemačka koja za protivnika ima Paragvaj, derbi dana na rasporedu je u tri sata iza ponoći a sastaju se Nizozemska i Maroko.

BRAZIL - JAPAN

Selesao ulazi kao favorit u duel šesnaestine finala, no disciplinovani "Samuraji" vjeruju da mogu ponoviti iznenađenje i eliminirati jednog od glavnih kandidata za svjetsku titulu

Brazil je grupnu fazu završio na prvom mjestu grupe C sa sedam bodova i impresivnom gol-razlikom 7:1, dok je Japan kao drugoplasirani iz grupe F izborio plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Izabranici Karla Anćelotija (Carlo Ancelotti) turnir su otvorili remijem protiv Maroka 1:1, a zatim su sigurnim pobjedama nad Haitijem i Škotskom sa po 3:0 potvrdili status favorita.

Upravo su Vinisijus Žunior (Vinicius Junior) i Mateus Kunja (Matheus Cunha) grupnu fazu završili sa po tri gola i predstavljaju najveću prijetnju japanskoj odbrani.

Brazil je u posljednjih pet utakmica ostvario četiri pobjede i jedan remi, postigao čak 15 golova i primio samo jedan, što dovoljno govori o kvalitetu ekipe.

Anćeloti ipak neće moći računati na Rafinju (Raphinha), koji ima povredu butine, kao ni na Veslija Fransu (Wesley Franca), kojeg muči povreda mišića.

To će natjerati iskusnog italijanskog stručnjaka da pronađe nova rješenja na desnoj strani terena.

Japanci su još jednom pokazali zašto ih mnogi smatraju jednom od najorganizovanijih reprezentacija svijeta. Grupnu fazu završili su bez poraza, osvojivši pet bodova uz gol-razliku 7:3.

Najprije su remizirali s Nizozemskom 2:2, potom su deklasirali Tunis 4:0, plasman u nokaut fazu potvrdili su remijem protiv Švedske 1:1.

Selektor Hadžime Morijasu (Hajime Moriyasu) neće moći računati na kapitena Vatarua Enda (Wataru Endo), koji je povrijedio stopalo, kao ni na Takefusu Kuba (Takefusa Kubo), jednog od najkreativnijih igrača ekipe. Njihov izostanak mogao bi biti veliki hendikep protiv izuzetno kvalitetnog protivnika.

Brazil će pokušati dominirati posjedom lopte, individualnim kvalitetom i kombinatorikom između linija, dok će Japan svoju šansu tražiti kroz disciplinovanu odbranu, agresivan presing i brze kontre.

Posebno će zanimljivo biti pratiti prostor iza brazilskih bekova, koji često ostavljaju mnogo prostora kada se priključe napadu.

S druge strane, japansku odbranu očekuje težak zadatak da zaustavi raspoložene Vinisijusa, Kunju i Nejmara.

Utakmica Brazil - Japan igra se večeras od 19 sati na stadionu NRG u Hjustonu.