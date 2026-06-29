Duel BiH i SAD-a među četiri najskuplje utakmice nokaut faze

Nokaut faza Svjetskog prvenstva 2026. godine počela je duelom Kanade i Južne Afrike, a kako raste ulog na terenu, tako rastu i cijene ulaznica na tribinama.

Navijači koji žele uživo pratiti završnicu Mundijala moraju duboko posegnuti u džep, a pojedine ulaznice dostižu vrtoglave iznose.

Među najskupljim utakmicama šesnaestine finala nalazi se i historijski duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Za najjeftiniju ulaznicu potrebno je izdvojiti čak 1.716 dolara, što ovaj susret svrstava na četvrto mjesto najskupljih u prvoj nokaut rundi.

Skuplje ulaznice imaju samo tri utakmice. Na vrhu liste nalazi se okršaj Meksika i Ekvadora, za koji najjeftinija karta košta čak 2.777 dolara. Odmah iza je duel Argentine i Zelenortskih Ostrva sa cijenom od 2.721 dolar, dok je treći susret Portugala i Hrvatske, gdje je za ulaznicu potrebno izdvojiti najmanje 2.222 dolara.

S druge strane, najpovoljnije ulaznice mogu pronaći navijači koji žele gledati Belgiju i Senegal. Najjeftinija karta za taj susret košta 449 dolara.

Odmah iza nalazi se utakmica Kanade i Južnoafričke Republike, za koju je bilo potrebno izdvojiti 467 dolara.

Zanimljivo je da su ulaznice za pojedine evropske derbije znatno pristupačnije. Tako se utakmica Njemačke i Paragvaja može gledati za najmanje 688 dolara, dok ulaznica za duel Nizozemske i Maroka košta 795 dolara.

Cijene najjeftinijih ulaznica za utakmice šesnaestine finala:

• Belgija – Senegal – 449 dolara

• Južnoafrička Republika – Kanada – 467 dolara

• Obala Slonovače – Norveška – 640 dolara

• Švicarska – Alžir – 664 dolara

• Njemačka – Paragvaj – 688 dolara

• Australija – Egipat – 721 dolar

• Nizozemska – Maroko – 795 dolara

• Engleska – DR Kongo – 858 dolara

• Francuska – Švedska – 865 dolara

• Brazil – Japan – 1.018 dolara

• Španija – Austrija – 1.022 dolara

• Kolumbija – Gana – 1.263 dolara

• SAD – Bosna i Hercegovina – 1.716 dolara

• Portugal – Hrvatska – 2.222 dolara

• Argentina – Zelenortska Ostrva – 2.721 dolar

• Meksiko – Ekvador – 2.777 dolara.