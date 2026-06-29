Duel BiH i SAD-a među četiri najskuplje utakmice nokaut faze

Nokaut faza Svjetskog prvenstva 2026. godine počela je duelom Kanade i Južne Afrike, a kako raste ulog na terenu, tako rastu i cijene ulaznica na tribinama.
Navijači koji žele uživo pratiti završnicu Mundijala moraju duboko posegnuti u džep, a pojedine ulaznice dostižu vrtoglave iznose.
Među najskupljim utakmicama šesnaestine finala nalazi se i historijski duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Za najjeftiniju ulaznicu potrebno je izdvojiti čak 1.716 dolara, što ovaj susret svrstava na četvrto mjesto najskupljih u prvoj nokaut rundi.
Skuplje ulaznice imaju samo tri utakmice. Na vrhu liste nalazi se okršaj Meksika i Ekvadora, za koji najjeftinija karta košta čak 2.777 dolara. Odmah iza je duel Argentine i Zelenortskih Ostrva sa cijenom od 2.721 dolar, dok je treći susret Portugala i Hrvatske, gdje je za ulaznicu potrebno izdvojiti najmanje 2.222 dolara.
S druge strane, najpovoljnije ulaznice mogu pronaći navijači koji žele gledati Belgiju i Senegal. Najjeftinija karta za taj susret košta 449 dolara.
Odmah iza nalazi se utakmica Kanade i Južnoafričke Republike, za koju je bilo potrebno izdvojiti 467 dolara.
Zanimljivo je da su ulaznice za pojedine evropske derbije znatno pristupačnije. Tako se utakmica Njemačke i Paragvaja može gledati za najmanje 688 dolara, dok ulaznica za duel Nizozemske i Maroka košta 795 dolara.
Cijene najjeftinijih ulaznica za utakmice šesnaestine finala:
• Belgija – Senegal – 449 dolara
• Južnoafrička Republika – Kanada – 467 dolara
• Obala Slonovače – Norveška – 640 dolara
• Švicarska – Alžir – 664 dolara
• Njemačka – Paragvaj – 688 dolara
• Australija – Egipat – 721 dolar
• Nizozemska – Maroko – 795 dolara
• Engleska – DR Kongo – 858 dolara
• Francuska – Švedska – 865 dolara
• Brazil – Japan – 1.018 dolara
• Španija – Austrija – 1.022 dolara
• Kolumbija – Gana – 1.263 dolara
• SAD – Bosna i Hercegovina – 1.716 dolara
• Portugal – Hrvatska – 2.222 dolara
• Argentina – Zelenortska Ostrva – 2.721 dolar
• Meksiko – Ekvador – 2.777 dolara.