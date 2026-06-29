Svijet mijenja mišljenje o Zmajevima, ugledni Athletic ih "pogurao" za čak 11 mjesta

Historijski plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nije donio samo slavlje među navijačima, već je značajno promijenio i način na koji svjetska fudbalska javnost gleda na Zmajeve.

Od otpisanih do hit reprezentacije Mundijala

Nakon godina rezultatske krize, reprezentacija BiH na Mundijal je stigla kao jedna od najslabije rangiranih selekcija. Na zvaničnoj FIFA rang-listi zauzimala je tek 64. mjesto, ali su odlične partije u grupnoj fazi već donijele napredak.

Na FIFA rang-listi uživo Zmajevi su trenutno napredovali za tri pozicije i nalaze se na 61. mjestu, a očekuje se da će nakon završetka Svjetskog prvenstva ostvariti dodatni skok.

Još veće priznanje stiglo je od uglednog američkog sportskog portala The Athletic, koji je prije početka Mundijala rangirao sve 48 reprezentacija učesnica.

Bosna i Hercegovina tada je bila tek na 42. mjestu, ispred samo Demokratske Republike Kongo, Zelenortskih Ostrva, Uzbekistana, Iraka, Kurasaa i Haitija.

Međutim, nakon završetka grupne faze i plasmana među 32 najbolje reprezentacije svijeta, The Athletic je ažurirao svoju listu, a BiH je napravila ogroman iskorak.

Zmajevi sada zauzimaju 31. mjesto, što znači da su napredovali čak 11 pozicija u odnosu na početni poredak.