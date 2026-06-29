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TRENUTNI RANKING

Svijet mijenja mišljenje o Zmajevima, ugledni Athletic ih "pogurao" za čak 11 mjesta

Historijski plasman u nokaut fazu donio je Bosni i Hercegovini veliki skok na rang-listi jednog od najutjecajnijih sportskih medija

Reprezentacija Bosne i Hercegovine. AP

M. R.

29.6.2026

Historijski plasman Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nije donio samo slavlje među navijačima, već je značajno promijenio i način na koji svjetska fudbalska javnost gleda na Zmajeve.

Od otpisanih do hit reprezentacije Mundijala 

Nakon godina rezultatske krize, reprezentacija BiH na Mundijal je stigla kao jedna od najslabije rangiranih selekcija. Na zvaničnoj FIFA rang-listi zauzimala je tek 64. mjesto, ali su odlične partije u grupnoj fazi već donijele napredak.

Na FIFA rang-listi uživo Zmajevi su trenutno napredovali za tri pozicije i nalaze se na 61. mjestu, a očekuje se da će nakon završetka Svjetskog prvenstva ostvariti dodatni skok.

Još veće priznanje stiglo je od uglednog američkog sportskog portala The Athletic, koji je prije početka Mundijala rangirao sve 48 reprezentacija učesnica.

Bosna i Hercegovina tada je bila tek na 42. mjestu, ispred samo Demokratske Republike Kongo, Zelenortskih Ostrva, Uzbekistana, Iraka, Kurasaa i Haitija.

Međutim, nakon završetka grupne faze i plasmana među 32 najbolje reprezentacije svijeta, The Athletic je ažurirao svoju listu, a BiH je napravila ogroman iskorak.

Zmajevi sada zauzimaju 31. mjesto, što znači da su napredovali čak 11 pozicija u odnosu na početni poredak.

Iza reprezentacije Bosne i Hercegovine sada su ostale i neke mnogo zvučnije selekcije, među kojima su Urugvaj i Turska, koje su svoj nastup na Svjetskom prvenstvu završile već nakon grupne faze.

Prema trenutnoj procjeni The Athletica, prvo mjesto zauzima Francuska, ispred Argentine, Španije, Brazila i Nizozemske, dok se Portugal, uprkos statusu jednog od favorita, nalazi tek na 13. poziciji.

Nastave li izabranici Sergeja Barbareza s dobrim igrama u nokaut fazi, nema sumnje da će ugled Bosne i Hercegovine u svjetskom fudbalu nastaviti rasti.

# ZMAJEVI
# REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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