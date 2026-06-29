Amerikanci tražili savjet od kanadskog selektora, pa dobili odgovor koji nisu očekivali

Euforija u Bosni i Hercegovini ne jenjava nakon historijskog plasmana Zmajeva u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje ih čeka duel protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon što je Kanada savladala Južnu Afriku rezultatom 1:0, američki novinari pokušali su od selektora Džesija Marša (Jesse Marsch) dobiti savjet kako igrati protiv izabranika Sergeja Barbareza.

Marš im nije ponudio mnogo pomoći, već je kratko poručio da ga to ne zanima i da Amerikanci sami moraju shvatiti šta trebaju raditi.

Dodao je da mogu učiti iz utakmica koje je Bosna i Hercegovina već odigrala na Mundijalu, jasno pokazujući da ne želi otkrivati nikakve taktičke detalje komšijama.

Ipak, kanadski selektor imao je mnogo poštovanja za Zmajeve, za koje je rekao da su grupa pravih boraca i da protiv njih nije lako igrati.

Naglasio je da je pohvalio BiH i nakon međusobnog duela, te da je siguran kako će Barbarezov tim dati sve od sebe protiv svakog rivala.

Njegove riječi dodatno potvrđuju da je borbenost postala jedan od zaštitnih znakova Zmajeva pred historijski meč u San Francisku.