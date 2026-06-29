Amerikanci najspremnija selekcija Mundijala, Zmajeve čeka paklen izazov

Bosna i Hercegovina nalazi se u sredini ovog poretka. Zmajevi su tokom grupne faze u prosjeku pretrčali 112,15 kilometara po susretu, što ih svrstava na 21. mjesto među 48 reprezentacija.

Naime, reprezentacija SAD-a bila je fizički najdominantnija ekipa grupne faze. Amerikanci su u prosjeku pretrčali čak 119,54 kilometra po utakmici, više od bilo koje druge reprezentacije na Mundijalu. Odmah iza njih nalaze se Njemačka (118,85 km), Turska (116,94 km), Kina (116,68 km) i Novi Zeland (116,35 km).

Uoči historijskog okršaja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, zanimljiva statistika otkriva koliko će težak zadatak imati izabranici Sergeja Barbareza.

Ovakvi podaci potvrđuju ono što su Amerikanci pokazali i na terenu. Selekcija Maurisija Početina (Maurucio Pochetino) igra izuzetno intenzivan fudbal, s visokim presingom, mnogo trčanja bez lopte i konstantnim pritiskom na protivničku odbranu. Upravo zahvaljujući takvom pristupu uspjeli su osvojiti prvo mjesto u grupi.

Zanimljivo je da se među reprezentacijama koje su pretrčale najviše kilometara uglavnom nalaze ekipe koje njeguju napadački stil igre i pokušavaju dominirati ritmom utakmice. Visoka kilometraža često je rezultat agresivnog presinga, brzih tranzicija i stalnog kretanja svih igrača.

Ipak, dosadašnji tok prvenstva pokazao je da sama statistika ne donosi pobjede. Barbarezova ekipa već je dokazala da disciplinovanom igrom, čvrstom odbranom i pravovremenim kontrama može parirati i fizički moćnijim protivnicima.

Sada ostaje da se vidi hoće li veća potrošnja Amerikanaca biti njihova prednost ili prilika koju će Zmajevi znati iskoristiti u utakmici odluke.