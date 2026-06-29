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DJECA IMITIRAJU IDOLE

Svjetsko prvenstvo pretvorilo svakodnevicu u fudbalsku euforiju, Zmajevi postali simbol nove nade

Od vrtića do ulica, od prodavnica do javnih okupljanja – Bosna i Hercegovina živi fudbal kao nikada ranije

Djeca imitiraju fudbalske zvijezde. Platforma X

M. R.

29.6.2026

U vrtićima širom Bosne i Hercegovine djeca već danima stoje u redovima, zauzimaju pozicije i imitiraju poze fudbalskih reprezentativaca koje se viđaju na početku televizijskih prijenosa. Mališani podižu ruke, prave timske formacije i s osmijehom oponašaju svoje nove sportske heroje – Zmajeve koji su ujedinili zemlju.

Ta slika možda i najbolje opisuje atmosferu koja je zahvatila društvo. Svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, nego val emocije koji je ušao u škole, domove, kafiće i ulice širom zemlje.

Euforija se osjeti na svakom koraku. Navijačke zastave vise sa balkona, razgovori se vode samo o narednim utakmicama, a gledanja mečeva na otvorenom postala su svakodnevica. Trgovi i fan zone širom zemlje ispunjeni su ljudima koji zajedno slave svaki pogodak, svaku odbranu i svaki korak reprezentacije.

Posebno je primjetan i fenomen navijačke groznice u trgovinama i sportskim radnjama. Dok su ranije izlozi bili rezervisani za dresove najvećih svjetskih zvijezda poput Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, danas sve više prostora zauzimaju imena domaćih heroja.

Dresovi Ermina Muharemovića, Armina Bajraktarevića , Nikole Vasilja i ostalih reprezentativaca BiH postali su tražena roba, a navijači svih uzrasta ih ponosno nose. 

Ovakav val pozitivne energije do sada nije zabilježen u Bosni i Hercegovini, ali je uspjeh fudbalera na Svjetskom prvenstvu pokrenuo osjećaj zajedništva koji se preliva i van sportskih terena.

Društvene mreže, ulice i škole ispunjene su optimizmom, a svaki novi dan donosi novu priču, novu emociju i novi razlog za ponos.

Bosna i Hercegovina trenutno živi svoj fudbalski san – i dok Zmajevi pišu historiju na terenu, njihovi navijači širom zemlje pišu priču o jedinstvu, nadi i zajedničkoj radosti koja se rijetko viđa.

# REPREZENTACIJA BIH
# EUFORIJA
# MUNDIJAL 2026
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