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Od anonimusa do mundijalske zvijezde: Vozinja ušao u elitu svjetskih golmana nakon istorijskog turnira

Kape Verdeanac četvrti najpraćeniji golman svijeta – na turnir stigao sa 50 hiljada, sada ga prati više od 17 miliona ljudi

Vozinja, ovako je počelo nakon prve utakmice. Screenshot

M. R.

29.6.2026

Svjetsko prvenstvo je ponovo pokazalo koliko jedan turnir može promijeniti karijeru fudbalera. Najnoviji primjer dolazi iz tabora Zelenortskih Ostrva, gdje je golman Vozinja (Vozinha) od potpunog anonimusa postao jedna od globalnih sportskih priča.

Ovaj iskusni čuvar mreže u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu stigao je sa svega 50 hiljada pratilaca na društvenim mrežama. Međutim, nakon impresivnih nastupa na Mundijalu, njegov broj pratilaca eksplodirao je i sada iznosi više od 17,1 milion.

Time je Vozinja trenutno četvrti najpraćeniji golman na svijetu, odmah iza najvećih imena svjetskog fudbala.

Na vrhu liste nalaze golmani koje povezuje Real Madrid. Prvi je legendarni Iker Kasiljas (Iker Casillas) sa 20,4 miliona pratilaca, zatim Kejlor Navas (Keylor Navas) sa 19,1 milion, dok je treći Tibo Kurtoa (Thibaut Courtois) sa 17,9 miliona pratilaca.

Vozinja je tako prestigao mnoge etablirane golmane i ušao u društvo fudbalskih ikona, što najbolje govori o uticaju koji Svjetsko prvenstvo ima na globalnu prepoznatljivost igrača.

Njegove odbrane, sigurnost i harizma na terenu privukle su pažnju navijača širom svijeta, a društvene mreže dodatno su ubrzale njegovu popularnost.

Ovaj nevjerovatan skok još jednom potvrđuje koliko Mundijal može promijeniti život jedne sportske karijere – iz anonimnosti do globalne zvijezde u svega nekoliko utakmica.

# PRATIOCI
# MUNDIJAL 2026
# VOZINHA
# REPREZENTACIJA ZELENORTSKIH OTOKA
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