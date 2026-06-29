Od anonimusa do mundijalske zvijezde: Vozinja ušao u elitu svjetskih golmana nakon istorijskog turnira

Svjetsko prvenstvo je ponovo pokazalo koliko jedan turnir može promijeniti karijeru fudbalera. Najnoviji primjer dolazi iz tabora Zelenortskih Ostrva, gdje je golman Vozinja (Vozinha) od potpunog anonimusa postao jedna od globalnih sportskih priča.

Ovaj iskusni čuvar mreže u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu stigao je sa svega 50 hiljada pratilaca na društvenim mrežama. Međutim, nakon impresivnih nastupa na Mundijalu, njegov broj pratilaca eksplodirao je i sada iznosi više od 17,1 milion.

Time je Vozinja trenutno četvrti najpraćeniji golman na svijetu, odmah iza najvećih imena svjetskog fudbala.

Na vrhu liste nalaze golmani koje povezuje Real Madrid. Prvi je legendarni Iker Kasiljas (Iker Casillas) sa 20,4 miliona pratilaca, zatim Kejlor Navas (Keylor Navas) sa 19,1 milion, dok je treći Tibo Kurtoa (Thibaut Courtois) sa 17,9 miliona pratilaca.