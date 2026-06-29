Dominacija regije: 64 igrača porijeklom iz bivše Jugoslavije igraju u nokaut fazi Svjetskog prvenstva

U nokaut fazu Svjetskog prvenstva plasirale su se 32 reprezentacije. Od ukupno 832 fudbalera koji se nadaju nastupu u završnici turnira, najveći broj njih porijeklom je iz bivše Jugoslavije. Pored Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje zajedno imaju 52 igrača, u ostalim reprezentacijama nalazi se još 12 fudbalera porijeklom iz bivše Jugoslavije koji nastupaju za sedam nacionalnih selekcija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Prema statistici američke kompanije „Bismarck Analysis“ iz San Francisca, najviše ih je u Austriji – Dejan Ljubičić, Marko Arnautović i Saša Kalajdžić. Po dvojica igraju za Švicarsku – Granit Džaka i Ardon Jašari – te za Australiju, Miloš Degenek i Ajdin Hrustić. Po jedan igrač porijeklom iz bivše Jugoslavije nastupa za Njemačku – Aleksandar Pavlović, Švedsku – Besfort Zeneli, Kanadu – Niko Sigur i Sjedinjene Američke Države – Kristian Pulišić.

Američka kompanija navodi da je ovo najveća regionalna dominacija ikada zabilježena na jednom Svjetskom prvenstvu, što potvrđuje kvalitet i talent fudbalera s prostora nekadašnje Jugoslavije, posebno imajući u vidu da je ta regija nekada imala svega oko 22 miliona stanovnika.

Mnogi fudbaleri koji danas nastupaju za strane reprezentacije rođeni su u inostranstvu, ponajviše zbog ratnog izbjeglištva i ekonomske migracije.