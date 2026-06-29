U kampu Argentine 500 kila mesa, roštilj i dobra zabava

Argentinska fudbalska reprezentacija nastavlja svoju posebnu tradiciju i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje su nakon perfektne grupne faze odlučili proslaviti plasman u nokaut fazu na sebi svojstven način – velikim timskim roštiljem u kampu u Kanzas sitiju (Kansas City).

Uoči šesnestine finala, u argentinskom taboru vlada opuštena atmosfera, a igrači su sami preuzeli ulogu “majstora sa roštilja”. Među njima su se istakli Emilijano Martines (Emiliano Martínez) i Lautaro Martines (Lautaro Martínez), koji su zajedno s ostatkom ekipe pripremali hranu za saigrače i stručni štab.

Posebnu pažnju privukao je i predsjednik Argentinskog fudbalskog saveza Kladijo Tapija (Claudio Tapia), koji se pridružio igračima u neformalnom druženju, dodatno naglašavajući blisku atmosferu unutar reprezentacije.