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PRIPREME UZ ROŠTILJ

U kampu Argentine 500 kila mesa, roštilj i dobra zabava

Legende “Gaučosa” i čelnici saveza zajedno za roštiljem – tradicija iz Katara nastavljena u Kanzas sitiju

Reprezentacija Argentine. AP

M. R.

29.6.2026

Argentinska fudbalska reprezentacija nastavlja svoju posebnu tradiciju i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje su nakon perfektne grupne faze odlučili proslaviti plasman u nokaut fazu na sebi svojstven način – velikim timskim roštiljem u kampu u Kanzas sitiju (Kansas City).

Uoči šesnestine finala, u argentinskom taboru vlada opuštena atmosfera, a igrači su sami preuzeli ulogu “majstora sa roštilja”. Među njima su se istakli Emilijano Martines (Emiliano Martínez) i Lautaro Martines (Lautaro Martínez), koji su zajedno s ostatkom ekipe pripremali hranu za saigrače i stručni štab.

Posebnu pažnju privukao je i predsjednik Argentinskog fudbalskog saveza Kladijo Tapija (Claudio Tapia), koji se pridružio igračima u neformalnom druženju, dodatno naglašavajući blisku atmosferu unutar reprezentacije.

Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste podatak da su Argentinci sličnu tradiciju imali i na Svjetskom prvenstvu u Kataru prije četiri godine, gdje su također organizovali zajedničke roštilje koji su, prema mišljenju mnogih, dodatno učvrstili timski duh na putu do titule svjetskog prvaka.

Ovaj put u SAD-u ponovo su ponijeli i impresivnu količinu – čak 500 kilograma mesa, što dovoljno govori o ozbiljnosti “tradicionalnog” dijela priprema.

Branitelji titule u šesnaestini finala će igrati protiv Zelenortskih Ostrva, reprezentacije koja je već napravila veliko iznenađenje plasmanom u nokaut fazu.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ARGENTINE
# ROŠTILJ
# MUNDIJAL 2026
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