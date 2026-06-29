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IGRA SUDBINE

Mahmićev put koji je mogao završiti u Srbiji, danas ga cijeli svijet gleda

Skauti Vojvodine ga htjeli dovesti bez obeštećenja, otac pristao, ali odluka je promijenjena – danas je Mahmić dvostruki strijelac na Mundijalu

Ermin Mahmić. AP

M. R.

29.6.2026

Ime Ermina Mahmića (Ermin Mahmić) danas odjekuje na Svjetskom prvenstvu, ali njegova fudbalska priča lako je mogla krenuti potpuno drugim pravcem.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je na Mundijalu već postigao dva gola za svega 27 minuta igre, mogao je završiti u Srbiji, u dresu Vojvodine iz Novog Sada.

To su otkrili članovi skauting službe tog kluba, u razgovoru za Mozzartsport, koji su ispričali kako su ga pratili dok je nastupao u Austriji, tada još kao mladi igrač bez ozbiljnog statusa.

Kako su naveli, Mahmić je u tom periodu bio slobodan igrač nakon ispadanja njegovog tima iz druge austrijske lige, a u Vojvodini su ga pratili u više navrata.

– U jednom trenutku smo ga gledali i odigrao je jako lošu utakmicu. Nije pokazao ništa što bi ga izdvojilo. Ipak, ono što nas je iznenadilo bio je njegov mentalitet – otvoreno je prihvatio kritiku i rekao da će ga to samo ojačati – naveli su skauti.

Upravo taj karakter bio je razlog zašto su u Vojvodini odlučili pokušati da ga dovedu. Kontaktiran je i njegov otac, koji je u početku bez oklijevanja pristao na transfer, svjestan reputacije kluba iz Novog Sada.

Međutim, nakon deset dana čekanja bez konkretnog odgovora, porodica Mahmić je promijenila odluku i prihvatila ponudu Slovana iz Libereca (Slovan Liberec), gdje je igrač otišao na probu i kasnije započeo svoj uspon.

– U tom trenutku nije imao nijednu ponudu i bio je praktično bez tržišne vrijednosti. Danas vrijedi oko pet miliona eura i interesuju se veliki klubovi – naveli su iz Vojvodine.

Među zainteresovanima se spominju i klubovi poput Red Bul Lajpciga (RB Leipzig), Bešiktaša (Beşiktaş) i Salcburga (Red Bull Salzburg), što dovoljno govori o njegovom naglom usponu.

Priča Ermina Mahmića danas je primjer kako jedan pogrešan ili odgođen potez u karijeri može biti prekretnica – ali i kako se talenat, karakter i rad na kraju ipak uvijek prepoznaju na najvećoj sceni.

# REPREZENTACIJA BIH
# ERMIN MAHMIĆ
# MUNDIJAL 2026
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