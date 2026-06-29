Mahmićev put koji je mogao završiti u Srbiji, danas ga cijeli svijet gleda

Ime Ermina Mahmića (Ermin Mahmić) danas odjekuje na Svjetskom prvenstvu, ali njegova fudbalska priča lako je mogla krenuti potpuno drugim pravcem.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je na Mundijalu već postigao dva gola za svega 27 minuta igre, mogao je završiti u Srbiji, u dresu Vojvodine iz Novog Sada.

To su otkrili članovi skauting službe tog kluba, u razgovoru za Mozzartsport, koji su ispričali kako su ga pratili dok je nastupao u Austriji, tada još kao mladi igrač bez ozbiljnog statusa.

Kako su naveli, Mahmić je u tom periodu bio slobodan igrač nakon ispadanja njegovog tima iz druge austrijske lige, a u Vojvodini su ga pratili u više navrata.

– U jednom trenutku smo ga gledali i odigrao je jako lošu utakmicu. Nije pokazao ništa što bi ga izdvojilo. Ipak, ono što nas je iznenadilo bio je njegov mentalitet – otvoreno je prihvatio kritiku i rekao da će ga to samo ojačati – naveli su skauti.

Upravo taj karakter bio je razlog zašto su u Vojvodini odlučili pokušati da ga dovedu. Kontaktiran je i njegov otac, koji je u početku bez oklijevanja pristao na transfer, svjestan reputacije kluba iz Novog Sada.

Međutim, nakon deset dana čekanja bez konkretnog odgovora, porodica Mahmić je promijenila odluku i prihvatila ponudu Slovana iz Libereca (Slovan Liberec), gdje je igrač otišao na probu i kasnije započeo svoj uspon.

– U tom trenutku nije imao nijednu ponudu i bio je praktično bez tržišne vrijednosti. Danas vrijedi oko pet miliona eura i interesuju se veliki klubovi – naveli su iz Vojvodine.

Među zainteresovanima se spominju i klubovi poput Red Bul Lajpciga (RB Leipzig), Bešiktaša (Beşiktaş) i Salcburga (Red Bull Salzburg), što dovoljno govori o njegovom naglom usponu.

Priča Ermina Mahmića danas je primjer kako jedan pogrešan ili odgođen potez u karijeri može biti prekretnica – ali i kako se talenat, karakter i rad na kraju ipak uvijek prepoznaju na najvećoj sceni.