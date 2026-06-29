Četiri igrača Real Madrida među najefikasnijima na turniru

Real apsolutno dominira 23. Svjetskim prvenstvom, a brojke jasno pokazuju da su igrači kluba iz Madrida trenutno najefikasniji na turniru koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Najveće zasluge idu napadačkom kvartetu koji predvodi Kilijan Mbape (Kylian Mbappé) i Vinisijus Žunior (Vinícius Júnior). Ova dvojica su postigla po četiri gola i nalaze se odmah ispod Lionela Mesija (Lionel Messi) koji je na vrhu liste strijelaca.

Uz njih, značajan doprinos daje i Džud Belingem (Jude Bellingham) sa dva pogotka, dok je Arda Guler (Arda Güler) dodao još jedan gol, čime je Realov učinak zaokružen na impresivnih 11 pogodaka.