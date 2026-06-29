Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAL DOMINIRA

Četiri igrača Real Madrida među najefikasnijima na turniru

Borba za Zlatnu kopačku u znaku “kraljevskog” kluba

Real Madrid CF - Avaz
Vinicius Junior - Avaz
Mbappe - Avaz
Belingem - Avaz
Arda Guler - Avaz
M. R.

29.6.2026

Real apsolutno dominira 23. Svjetskim prvenstvom, a brojke jasno pokazuju da su igrači kluba iz Madrida trenutno najefikasniji na turniru koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Najveće zasluge idu napadačkom kvartetu koji predvodi Kilijan Mbape (Kylian Mbappé) i Vinisijus Žunior (Vinícius Júnior). Ova dvojica su postigla po četiri gola i nalaze se odmah ispod Lionela Mesija (Lionel Messi) koji je na vrhu liste strijelaca.

Uz njih, značajan doprinos daje i Džud Belingem (Jude Bellingham) sa dva pogotka, dok je Arda Guler (Arda Güler) dodao još jedan gol, čime je Realov učinak zaokružen na impresivnih 11 pogodaka.

Zanimljivo je da nijedan drugi klub nema ni približno sličan učinak svojih igrača, što dodatno naglašava dominaciju madridskog giganta na ovom Mundijalu.

Posebno je zanimljiva i borba za Zlatnu kopačku. Mbape i Vinisijus i dalje imaju priliku da dodatno povećaju svoj golgeterski saldo, dok ih u trci za nagradu prate i drugi svjetski zvijezde.

Ipak, trenutno vodeća pozicija pripada Mesiju, koji je do sada postigao šest golova i ostaje ozbiljan kandidat za najboljeg strijelca turnira.

# VINICIUS JUNIOR
# JUDE BELLINGHAM
# REAL MADRID
# KYLIAN MBAPPE
# LIONEL MESSI
# ARDA GULER
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.