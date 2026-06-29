Duel Nizozemske i Maroka je više od utakmice, to je sudar identiteta, migracija i nove evropske stvarnosti

Duel Nizozemske i Maroka u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine u Montereju nije samo još jedna utakmica nokaut faze. To je sudar dvije fudbalske filozofije, ali i dvije priče koje godinama oblikuju moderni evropski fudbal.

Međutim, ono što ovaj duel izdvaja od svih drugih jeste njegova šira društvena dimenzija.

Fudbal kao ogledalo društva

Ovaj susret najbolje pokazuje kako se fudbal u 21. stoljeću promijenio. Nacionalni timovi više nisu isključivo vezani za mjesto rođenja, već sve više odražavaju priče o migracijama, identitetu i pripadnosti.

Nizozemska i Maroko već godinama dijele specifičnu vezu kroz generacije igrača koji su rođeni ili odrastali u Holandiji, a odlučili su nastupati za afričku reprezentaciju.

Ta promjena nije došla preko noći. Prije više od dvije decenije Dris Busata (Dries Boussatta) bio je prvi igrač marokanskog porijekla rođen u Nizozemskoj koji je zaigrao za Oranje, ali tada su takvi slučajevi bili rijetkost.

Danas je situacija potpuno drugačija.

Maroko kao globalna priča

Fudbalski savez Maroka godinama je gradio sistem skautinga širom Evrope, posebno u Francuskoj, Belgiji, Španiji i Nizozemskoj, s ciljem da privuče igrače koji imaju marokanske korijene.

Rezultat te strategije je generacija koja je ispisala historiju – uključujući i nastup na Svjetskom prvenstvu gdje je Maroko postao prva selekcija u historiji koja je imala startnih 11 igrača rođenih van zemlje.

Danas u timu selektora Mohameda Ouhabija (Mohamed Ouahbi) čak 19 od 26 igrača rođeno je izvan Maroka, što dovoljno govori o promjeni modernog fudbalskog identiteta.

Igrači poput Hakima Ziječa (Hakim Ziyech), Nuseira Mazrauija (Noussair Mazraoui) i Sofjana Amrabata (Sofyan Amrabat) simbol su nove generacije koja je odrasla u Evropi, ali fudbalski put pronašla u dresu Maroka.

Nizozemska i “gubitak” talenta

S druge strane, Nizozemska i dalje ostaje jedna od najvećih “fudbalskih škola” svijeta, ali sve češće se suočava s činjenicom da dio talenata odlučuje igrati za zemlje porijekla svojih porodica.

To nije pitanje politike, već ličnih odluka, identiteta i emocije. Kako su mnogi igrači isticali, izbor reprezentacije često nije racionalan, već duboko emotivan.

Marokanski uspjeh u tom smislu predstavlja i uspjeh dugoročne strategije, ali i promjenu u načinu na koji igrači doživljavaju pripadnost.

Više od same utakmice

Zbog svega toga, duel u Montereju, koji počinje u 3 sata iza ponoći, nosi težinu koja prevazilazi sportski okvir. Ovo nije samo borba za plasman među 16 najboljih, već i simbol modernog fudbala u kojem granice postaju sve manje važne, a identitet sve kompleksniji.