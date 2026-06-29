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KORIJENI JAČI OD "LALA"

Afelaj će u nokaut fazi navijati protiv Nizozemske, jednom rečenicom izazvao buru

Bivši reprezentativac Oranja bez dileme poručio da je njegovo srce uz Maroko, iako je godinama nosio dres nizozemske selekcije

Ibrahim Afelaj. FOTO: Screenshot

M. R.

29.6.2026

Nekadašnji reprezentativac Nizozemske Ibrahim Afelaj (Ibrahim Afellay) izazvao je brojne reakcije nakon što je otvoreno priznao da će u osmini finala Svjetskog prvenstva navijati za Maroko, a ne za reprezentaciju čiji je dres godinama nosio.

Gostujući u emisiji NOS WK Avond, bivši veznjak PSV-a i Barcelone nije dugo razmišljao kada je dobio pitanje kome daje prednost u velikom duelu.

– Moje srce je uz Maroko – kratko je poručio Afelaj.

Njegov odgovor iznenadio je dio gostiju u studiju, ali je voditelj Ron Jans istakao kako u potpunosti razumije takav stav. S druge strane, bivši nizozemski reprezentativac Andre Ojer (André Ooijer) upitao ga je da li zaista tako misli.

Afelaj je potom objasnio zbog čega nije imao nikakvu dilemu.

– Moji roditelji su iz Maroka, tamo i danas živi veliki dio moje porodice. Šta bih drugo mogao osjećati? – rekao je bivši fudbaler.

Naglasio je kako je ponosan na sve što je ostvario u dresu Nizozemske, za koju je odigrao 53 utakmice i postigao sedam pogodaka.

– Rođen sam i odrastao u Nizozemskoj, ali mjesto u reprezentaciji nisam dobio na poklon. Izborio sam ga svojim igrama i na tome sam zahvalan – istakao je.

Dodao je da će, bez obzira na ishod susreta, imati razlog za zadovoljstvo.

– Poslije utakmice bit ću sretan ko god prođe dalje. Ali kada me pitate gdje je moje srce, odgovor je jednostavan – Maroko.

Voditelj Jans pohvalio je njegovu iskrenost, poručivši da bi mu bilo neobično da navija drugačije.

– Ljudi ne zaboravljaju odakle dolaze. Mislim da si to najbolje pokazao – rekao je Jans.

Afelaj je priznao da očekuje različite reakcije javnosti, ali smatra da će mnogi razumjeti njegovu odluku.

Njegove riječi dodatno su dale posebnu notu susretu Nizozemske i Maroka, jednom od najiščekivanijih okršaja nokaut faze Svjetskog prvenstva, koji će biti mnogo više od obične fudbalske utakmice.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NIZOZEMSKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA MAROKA
# MUNDIJAL 2026
# IBRAHIM AFELLAY
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