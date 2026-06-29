Afelaj će u nokaut fazi navijati protiv Nizozemske, jednom rečenicom izazvao buru

Nekadašnji reprezentativac Nizozemske Ibrahim Afelaj (Ibrahim Afellay) izazvao je brojne reakcije nakon što je otvoreno priznao da će u osmini finala Svjetskog prvenstva navijati za Maroko, a ne za reprezentaciju čiji je dres godinama nosio.

Gostujući u emisiji NOS WK Avond, bivši veznjak PSV-a i Barcelone nije dugo razmišljao kada je dobio pitanje kome daje prednost u velikom duelu.

– Moje srce je uz Maroko – kratko je poručio Afelaj.

Njegov odgovor iznenadio je dio gostiju u studiju, ali je voditelj Ron Jans istakao kako u potpunosti razumije takav stav. S druge strane, bivši nizozemski reprezentativac Andre Ojer (André Ooijer) upitao ga je da li zaista tako misli.

Afelaj je potom objasnio zbog čega nije imao nikakvu dilemu.

– Moji roditelji su iz Maroka, tamo i danas živi veliki dio moje porodice. Šta bih drugo mogao osjećati? – rekao je bivši fudbaler.

Naglasio je kako je ponosan na sve što je ostvario u dresu Nizozemske, za koju je odigrao 53 utakmice i postigao sedam pogodaka.

– Rođen sam i odrastao u Nizozemskoj, ali mjesto u reprezentaciji nisam dobio na poklon. Izborio sam ga svojim igrama i na tome sam zahvalan – istakao je.

Dodao je da će, bez obzira na ishod susreta, imati razlog za zadovoljstvo.

– Poslije utakmice bit ću sretan ko god prođe dalje. Ali kada me pitate gdje je moje srce, odgovor je jednostavan – Maroko.

Voditelj Jans pohvalio je njegovu iskrenost, poručivši da bi mu bilo neobično da navija drugačije.

– Ljudi ne zaboravljaju odakle dolaze. Mislim da si to najbolje pokazao – rekao je Jans.