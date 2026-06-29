Kapiten Ekvadora usred Mundijala predao traku saigraču i održao govor za pamćenje

Dok traju pripreme Ekvadora za duel s Meksikom u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva dogodio se potez kakav se gotovo nikada ne viđa na najvećoj fudbalskoj smotri.

Nakon plasmana u nokaut fazu, dugogodišnji kapiten Ener Valensija (Enner Valencia) odlučio je pred cijelom ekipom predati kapitensku traku Moisesu Kaisedu (Moisés Caicedo), označivši početak nove ere reprezentacije.

Emotivni trenutak zabilježen je u svlačionici, gdje je 36-godišnji napadač pozvao mlađeg saigrača da mu priđe, a potom održao govor koji je ubrzo obišao društvene mreže.

– Brate, dođi na trenutak. Ne želim da me ljudi pamte samo po golovima ili onome što sam radio na terenu. Volio bih da me pamte kao dobrog čovjeka. Ova traka od danas pripada tebi. Svi u ovoj ekipi mogu biti lideri i pomoći saigraču kada je to najpotrebnije – rekao je Valensija.

Njegov gest izazvao je brojne pohvale, tim prije što se ovakve promjene gotovo nikada ne događaju usred velikih takmičenja.

Kaisedo, koji sa samo 24 godine već važi za jednog od najboljih veznih igrača svijeta, godinama se smatra prirodnim nasljednikom iskusnog kapitena. Zvijezda Čelzija (Chelsea) postala je i najskuplje pojačanje u historiji londonskog kluba nakon transfera vrijednog oko 115 miliona funti.