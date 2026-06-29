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POTEZ VRIJEDAN HVALE

Kapiten Ekvadora usred Mundijala predao traku saigraču i održao govor za pamćenje

Ener Valensija poručio da želi biti zapamćen kao čovjek, a ne samo kao golgeter, pa kapitensku odgovornost prepustio Moisesu Kaisedu

Primopredaja kapitenske trake. FOTO: Screenshot

M. R.

29.6.2026

Dok traju pripreme Ekvadora za duel s Meksikom u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva dogodio se potez kakav se gotovo nikada ne viđa na najvećoj fudbalskoj smotri.

Nakon plasmana u nokaut fazu, dugogodišnji kapiten Ener Valensija (Enner Valencia) odlučio je pred cijelom ekipom predati kapitensku traku Moisesu Kaisedu (Moisés Caicedo), označivši početak nove ere reprezentacije.

Emotivni trenutak zabilježen je u svlačionici, gdje je 36-godišnji napadač pozvao mlađeg saigrača da mu priđe, a potom održao govor koji je ubrzo obišao društvene mreže.

– Brate, dođi na trenutak. Ne želim da me ljudi pamte samo po golovima ili onome što sam radio na terenu. Volio bih da me pamte kao dobrog čovjeka. Ova traka od danas pripada tebi. Svi u ovoj ekipi mogu biti lideri i pomoći saigraču kada je to najpotrebnije – rekao je Valensija.

Njegov gest izazvao je brojne pohvale, tim prije što se ovakve promjene gotovo nikada ne događaju usred velikih takmičenja.

Kaisedo, koji sa samo 24 godine već važi za jednog od najboljih veznih igrača svijeta, godinama se smatra prirodnim nasljednikom iskusnog kapitena. Zvijezda Čelzija (Chelsea) postala je i najskuplje pojačanje u historiji londonskog kluba nakon transfera vrijednog oko 115 miliona funti.

Valensija iza sebe ostavlja impresivan reprezentativni trag. Za Ekvador je odigrao 108 utakmica i postigao rekordnih 49 pogodaka, ali je procijenio da je upravo Mundijal idealan trenutak da odgovornost prepusti mlađoj generaciji.

Novi kapiten debitovat će s trakom oko ruke već u osmini finala protiv Meksika, gdje će predvoditi reprezentaciju u pokušaju da nastavi uspješan nastup na Svjetskom prvenstvu i odvede Ekvador do novog historijskog rezultata.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA EKVADORA
# MUNDIJAL 2026
# MOISÉS CAICEDO
# ENNER VALENCIA
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