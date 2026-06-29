Selektor Južne Afrike ponosan na ekipu: Nedostajali su nam snaga i brzina, ali nemamo za čim žaliti

Južna Afrika završila je nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Kanade 1:0 u šesnaestini finala, ali selektor Ugo Bros (Hugo Broos) smatra da njegova reprezentacija nema razloga za razočarenje.

"Bafana Bafana" primila je pogodak u sudijskoj nadoknadi i ostala bez plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, no iskusni belgijski stručnjak nakon utakmice nije tražio alibije.

– Moramo biti iskreni i priznati da nam je nedostajalo snage i brzine. Kanada je dobila previše duela, a nije riječ samo o trčanju nego i o brzini donošenja odluka i izvođenja akcija. To je razlika između nas i najboljih reprezentacija – rekao je Bros.

Naglasio je kako godinama upozorava da moderni fudbal više nije zasnovan samo na tehnici.

– Danas su presudni fizička moć i brzina. Ako toga nemate protiv ekipe koja posjeduje te kvalitete, teško možete očekivati pozitivan rezultat – dodao je selektor Južne Afrike.

Ipak, uprkos eliminaciji, Bros je istakao da je zadovoljan kompletnim nastupom svoje ekipe na Mundijalu.

– Kada pogledam cijeli turnir, možemo biti veoma zadovoljni onim što smo ostvarili. Ponosan sam na svoje igrače i na sve što su pokazali – poručio je belgijski stručnjak.

Južna Afrika je u grupnoj fazi poražena od Meksika, remizirala s Češkom i savladala Južnu Koreju, čime je izborila historijski plasman u nokaut fazu, gdje je njihov put zaustavila domaća selekcija Kanade.